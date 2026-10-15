مديرا فندقين: «ادفع عند الوصول» لا يعفي من رسوم الإلغاء و«عدم الحضور»

أكد مديرا فندقين أن خيار «احجز الآن وادفع عند الوصول» لا يعفي المتعامل من الالتزامات المرتبطة بالحجز، موضحين أن هذا الخيار يتيح تأجيل سداد قيمة الإقامة إلى موعد الوصول، لكنه يظل خاضعاً لشروط الإلغاء وعدم الحضور التي يوافق عليها المتعامل عند إتمام الحجز.

وأشارا إلى أن تقديم بيانات البطاقة المصرفية يضمن الحجز، وفقاً للشروط المطبقة، وقد يتيح للفندق تحصيل رسوم الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور، حتى إذا لم يسدد المتعامل قيمة الإقامة مسبقاً، وشددا على أهمية قراءة شروط الحجز، والتحقق من مهلة الإلغاء المجاني، وإلغاء الحجز ضمن المدة المحددة لتجنب الرسوم.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن خيار «الدفع عند الوصول» يُمثّل تسهيلاً للمتعامل، حيث يتيح له حجز الغرفة من دون سداد قيمة الإقامة عند إجراء الحجز، لكنه لا يعني أن الحجز قابل للإلغاء في أي وقت ومن دون كُلفة.

وأوضح أن «المتعامل الذي يختار هذا النوع من الحجوزات يظل ملتزماً بالشروط التي وافق عليها»، لافتاً إلى أن بعض الحجوزات تتيح التعديل أو الإلغاء، فيما ترتبط حجوزات أخرى بشروط مختلفة، ما يجعل الاطلاع على التفاصيل قبل تأكيد الحجز أمراً أساسياً وأضاف أن تقديم بيانات البطاقة المصرفية لا يعني بالضرورة خصم قيمة الإقامة فوراً، إذ قد تُستخدم هذه البيانات لضمان الحجز، وفقاً لطريقة الحجز والشروط المطبقة.

وأشار عبدالهادي إلى أن «بعض المتعاملين يحجزون غرفاً فندقية ثم لا يحضرون، ما قد يتسبب في خسائر للفنادق، خصوصاً عندما تكون الغرف مطلوبة أو تكون نسبة الإشغال مرتفعة، إذ يحتفظ الفندق بالغرفة للمتعامل بدلاً من إتاحتها لنزيل آخر».

وأكد أن «عدم الحضور لا يعني بالضرورة إعفاء المتعامل من الرسوم»، موضحاً أن بيانات البطاقة ترتبط بالحجز وفق الشروط التي وافق عليها عند إتمامه، وأضاف أن أهمية الإلغاء في الوقت المحدد تزداد عندما تتغير خطط السفر، لتجنب الرسوم المحتملة، وإتاحة الغرفة لمتعاملين آخرين.

وقال عبدالهادي إن «من المهم إلغاء الحجز ضمن المهلة المحددة للإلغاء المجاني، التي قد تصل إلى 24 ساعة قبل موعد الوصول في بعض الحجوزات»، مشيراً إلى أن هذه المهلة ليست موحدة، بل تختلف بحسب شروط الحجز.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «الحجز الفندقي يتم عادة بطريقتين، إما مباشرة من الفندق وإما عبر منصات الحجز الإلكترونية»، موضحاً أن إجراءات الدفع وشروط الإلغاء تختلفان بحسب جهة الحجز والسعر المختار.

وأضاف أن الحجز المباشر قد يتطلب تسجيل بيانات البطاقة المصرفية أو حجز مبلغ ضمان، بما يتيح التعامل مع الرسوم المستحقة وفق الشروط المتفق عليها في حال الإلغاء.

وأشار العوا إلى أن بعض الحجوزات قد تترتب عليها رسوم تعادل قيمة ليلة واحدة عند الإلغاء، إلا أن ذلك ليس قاعدة عامة، حيث تختلف السياسات من فندق إلى آخر، كما قد تتغير بحسب الموسم ومستويات الطلب ونوع السعر المختار.

وأوضح أن شروط بعض الحجوزات قد تسمح بتحصيل قيمة الإقامة كاملة، بما فيها الضرائب، في حالات الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور، فيما تكتفي حجوزات أخرى برسوم تعادل ليلة واحدة، وفقاً للأحكام المحددة عند الحجز.

ولفت إلى أن المتعامل الذي يحجز عبر منصة إلكترونية، يوافق خلال عملية الحجز على الشروط والأحكام الخاصة به، بما في ذلك سياسة الإلغاء والرسوم المحتملة، مؤكداً ضرورة قراءة هذه التفاصيل، وعدم الاكتفاء بعبارة «الدفع عند الوصول».

وقال العوا إن «تأجيل الدفع لا يعني بالضرورة إمكانية إلغاء الحجز مجاناً، إذ قد تتيح بعض الأسعار الترويجية الدفع عند الوصول، لكنها تكون غير قابلة للإلغاء وفق شروط العرض»، وأكد أن موعد الدفع وشروط الإلغاء أمران منفصلان، موضحاً أن تقديم بيانات البطاقة قد يكون بغرض ضمان الحجز، مع إمكانية استخدامها لتحصيل الرسوم المستحقة في حالات الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور، وفقاً للشروط وآلية الدفع المعتمدتين.

وأضاف أن الدفع عند الوصول قد يمنح بعض المتعاملين مرونة في اختيار عملة السداد، إذ يمكنهم الدفع بالعملة المحلية في الوجهة التي يقيمون فيها، ما قد يكون أكثر ملاءمة في بعض الحالات، بحسب ظروف الدفع وأسعار الصرف.

وأظهر مسح للشروط المنشورة على مواقع إلكترونية لحجز الفنادق ومواقع مجموعات فندقية أن خيار «احجز الآن وادفع عند الوصول» لا يعفي المتعامل من رسوم الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور، إذ قد تسمح شروط الحجز بتحصيل الرسوم من البطاقة المصرفية المسجلة، حتى إذا لم تُسدد قيمة الإقامة مسبقاً.

وبحسب المسح، تختلف قيمة الرسوم وفقاً لسياسة الحجز، إذ قد تعادل كُلفة ليلة واحدة، فيما قد تصل في حالات أخرى إلى قيمة الإقامة كاملة، وفقاً للشروط والأحكام التي وافق عليها المتعامل عند إتمام الحجز.

كما تختلف مهلة الإلغاء المجاني من حجز إلى آخر، بحسب الفندق، ونوع السعر، وموعد الوصول.