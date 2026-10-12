إيرادات الغرف الفندقية في الإمارات تنمو 75% بالربع الثالث

حلّت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً من حيث إيرادات الزوار الأعضاء في برنامج «جي إتش إيه ديسكفري»، التابع لـ«التحالف العالمي للفنادق»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات «التحالف».

وأوضح «التحالف» أن إيرادات الغرف الفندقية في الدولة ارتفعت بنسبة 75% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب على الإقامات المحلية والسفر الإقليمي.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الإيرادات الإجمالية لـ«التحالف» بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.04 مليار دولار خلال الربع الثالث، فيما زادت إيرادات الغرف بنسبة 28% إلى 843 مليون دولار.

وأرجع «التحالف» نمو إيرادات الغرف إلى ارتفاع عدد ليالي الإقامة بنسبة 33%، وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 6%.

وأشار إلى أن السفر الدولي كان المحرك الرئيس لنمو أعماله خلال الربع الثالث، إذ ارتفع عدد ليالي الإقامة الدولية بنسبة 40%، وبلغت إيرادات الغرف المرتبطة بها 589 مليون دولار. كما زادت إيرادات الغرف من السفر المحلي بنسبة 19%، لتصل إلى 254 مليون دولار.

ويضم «التحالف»، الذي يتخذ من دبي مقراً، أكثر من 1000 فندق في 100 دولة، موزعة على أكثر من 60 علامة فندقية مستقلة، ويخدم 38 مليون عضو في برنامج الولاء.