واصل القطاع الفندقي في دبي استعادة زخمه خلال العام الجاري، مسجلاً قفزة في مؤشرات الإشغال، والأسعار، والعائد على الغرف، مع اقتراب موسم الشتاء، حيث تضاعف معدل الإشغال مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في مارس 2026، فيما قفز العائد على الغرفة المتاحة بنحو 281%، واقترب متوسط السعر اليومي من الضعف، ليصل الإشغال إلى 70.7% خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وأظهرت بيانات شركة «إس تي آر»، المزود العالمي لبيانات قطاع الضيافة، أرسلتها الشركة إلى «الإمارات اليوم»، ارتفاع متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 70.7%، خلال الفترة من الأول إلى الثامن من نوفمبر 2026، مقارنة مع 33% في مارس، الذي يعد أدنى مستوى مسجل خلال العام، بزيادة بلغت 37.7 نقطة مئوية، تعادل نمواً بنسبة 114.2% مقارنة بذلك المستوى.

وامتد التحسن إلى متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية الذي ارتفع إلى 733 درهماً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مقارنة مع 372 درهماً في يوليو الذي سجل أدنى مستوى خلال العام، بزيادة بلغت 96.9%، ليقترب بذلك من الضعف خلال الفترة.

كما سجل العائد على الغرفة المتاحة ارتفاعاً لافتاً، ليصل إلى 518 درهماً خلال الأيام الثمانية الأولى من نوفمبر الجاري، مقارنة مع 135.83 درهماً في أبريل، والذي يعد أدنى مستوى مسجل خلال العام، بنمو بلغ نحو 281.5%، ما يعكس تحسناً كبيراً في العائد المحقق من الطاقة الفندقية المتاحة.

وتعكس هذه المؤشرات تحسناً متزامناً في ثلاثة من أبرز مقاييس أداء القطاع الفندقي، إذ لم يقتصر التطور على زيادة نسبة الغرف المشغولة، بل شمل أيضاً ارتفاع متوسط الأسعار والعائد على الغرف المتاحة.

وتظهر البيانات استمرار التحسن في أداء فنادق دبي على أساس شهري منذ يوليو، إذ ارتفع معدل الإشغال من 57.8% في يوليو إلى 64.2% في أغسطس، ثم 66.8% في سبتمبر، وصولاً إلى 68.2% في أكتوبر، قبل أن يبلغ 70.7% في متوسط الأسبوع الأول من نوفمبر.

وبذلك ارتفع الإشغال بنحو 12.9 نقطة مئوية، بين يوليو 2026 والأسبوع الأول من نوفمبر، بما يعادل زيادة نسبتها 22.3% مقارنة بمستواه في يوليو.

كما ارتفع متوسط السعر اليومي من 372.37 درهماً في يوليو إلى 392.39 درهماً في أغسطس، ثم 420.81 في سبتمبر، قبل أن يسجل قفزة إلى 669.58 درهماً في أكتوبر، ويواصل ارتفاعه إلى 733.13 درهماً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

أما العائد على الغرفة المتاحة، فارتفع من 215.2 درهماً في يوليو إلى 252 في أغسطس، و281.21 درهماً في سبتمبر، ثم 456.79 درهماً في أكتوبر، وصولاً إلى 518 درهماً في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وتكشف المقارنة بين بيانات أكتوبر والمتوسط المسجل خلال الفترة من الأول إلى الثامن من نوفمبر عن استمرار التحسن في المؤشرات الثلاثة، حيث ارتفع معدل الإشغال من 68.2% إلى 70.7%، بزيادة 2.5 نقطة مئوية، فيما ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 9.5%، من 669 درهماً إلى 733 درهماً.

كما ازداد العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 13.4%، مرتفعاً من 456 درهماً في أكتوبر إلى 518 درهماً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وتشير هذه النتائج إلى أن التحسن مع بداية موسم الشتاء لم يقتصر على زيادة الإشغال، بل صاحبه نمو أكبر في متوسط الأسعار والعائد، ما يعزز أداء القطاع من ناحية الاستفادة من الطاقة الفندقية المتاحة.

وقال مدير الحسابات المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «إس تي آر»، كوستاس نيكولايديس، إن أداء القطاع الفندقي في دبي سجل تحسناً تدريجياً من شهر إلى آخر في معدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية بعد انتهاء الصيف، وفقاً للأنماط الموسمية المتوقعة.

وأضاف نيكولايديس: «لايزال الأداء في تحسن مستمر أسبوعاً تلو الآخر، وهي أخبار مشجعة للغاية».

وأكد أن الحجوزات المستقبلية تسير في اتجاه مماثل، لافتاً إلى أهمية عدم الاستهانة بالطلب على الإقامة في دبي خلال فترة رأس السنة.

وتابع نيكولايديس: «لن أفاجأ إذا نجحت بعض الفنادق التي تحظى بطلب مرتفع في بيع كامل طاقتها الاستيعابية مجدداً خلال احتفالات رأس السنة».

وأشار إلى أن 2025 كان عاماً قياسياً لأداء الفنادق، وستستغرق السوق بعض الوقت للعودة إلى تلك المستويات.

وفيما يتعلق بالأسعار، لفت نيكولايديس إلى أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية تضاعف تقريباً خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بأدنى مستوياته خلال الصيف، بما يتماشى مع الأنماط الموسمية المعتادة للسوق.

وقال إن متوسط سعر الغرفة تضاعف تقريباً في الأسابيع الأخيرة مقارنةً بالمستويات المنخفضة التي سُجلت خلال الصيف.

وعلى صعيد التوقعات، قال نيكولايديس إن «إس تي آر» تتوقع حالياً معدل إشغال فندقي في دبي يتجاوز 70% خلال ديسمبر 2026 ككل، على أن تكون مستويات الإشغال خلال الأسبوع الأخير من الشهر أعلى من هذا المتوسط المتوقع.

• %114.2 ارتفاع الإشغال بداية نوفمبر، مقارنة بأدنى مستوى في مارس.

• %96.9 ارتفاع متوسط السعر بداية نوفمبر، مقارنة بأدنى مستوى في يوليو.