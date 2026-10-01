عائدات فنادق دبي تسجل 6 مليارات درهم في 8 أشهر

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أكثر من ستة مليارات درهم.

وتم احتساب العائدات بناءً على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 21.61 مليون ليلة، فيما وصل متوسط العائد على الغرف إلى 283 درهماً، ومتوسط السعر اليومي 470 درهماً.

بدوره، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 6.97 ملايين زائر، فيما سجلت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، بنهاية أغسطس الماضي، نحو 148 ألفاً و796 غرفة فندقية موزعة على 794 منشأة فندقية من مختلف الفئات.

وبحسب البيانات، فقد استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.846 ألف غرفة ضمن 162 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بحصة بلغت 29% وبنحو 43.464 ألف غرفة ضمن 194 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 19% من إجمالي السوق الفندقية، بسعة بلغت 28.331 ألف غرفة ضمن 263 منشأة فندقية.

وبلغ عدد الغرف في الشقق الفندقية الفاخرة نحو 13.591 ألف غرفة ضمن 82 منشأة، لتستحوذ على 9% من حجم السوق، فيما بلغت حصة الشقق الفندقية المتوسطة نحو 8%، بإجمالي 11.564 ألف غرفة ضمن 93 منشأة.

ومن حيث الإشغال الفندقي، سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل إشغال بلغ 73%، تلته الشقق الفندقية الفاخرة بمعدل إشغال بلغ 68%.