دبي توسع محفظتها الفندقية.. 65 مشروعاً قيد الإنشاء بطاقة 15 ألف غرفة

وصل عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في دبي إلى 65 مشروعاً تضم أكثر من 15 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بحسب تقرير شركة "لودجينغ إيكونوميتريكس" المتخصصة في بيانات قطاع الضيافة.

وأظهر التقرير أن إجمالي مشروعات الإنشاءات الفندقية في السوق الإماراتية بلغ 111 مشروعاً بطاقة تصل إلى نحو 26.8 ألف غرفة، ما يعكس استمرار النشاط في قطاع الضيافة والتوسع في الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تنوع المشاريع الفندقية التي تستهدف شرائح مختلفة من الزوار.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، سجل إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير مستوى قياسياً بلغ 771 مشروعاً توفر 188.9 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بنمو سنوي نسبته 17% من حيث عدد المشاريع و15% من حيث عدد الغرف.

وفيما يتعلق بالافتتاحات الفندقية، شهدت المنطقة افتتاح 36 فندقاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 6 آلاف غرفة، فيما تتوقع الشركة افتتاح 28 فندقاً إضافياً خلال الربع الأخير، تضم 4,091 غرفة، ليصل إجمالي الافتتاحات المتوقعة خلال عام 2026 إلى 64 فندقاً توفر 10 آلاف غرفة.

وتشير توقعات الشركة إلى افتتاح 94 فندقاً جديداً في المنطقة خلال عام 2027 بإجمالي 14 ألف غرفة، و96 فندقاً خلال عام 2028 بطاقة إجمالية تبلغ 22 ألف غرفة.