سوق الضيافة في دبي تواصل التوسع.. وحضور قوي للفنادق الفاخرة

توقعت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن تواصل سوق الضيافة في دبي توسعها خلال السنوات المقبلة، مع دخول نحو 9521 غرفة فندقية جديدة إلى السوق بين عامَي 2026 و2029، موزعة على نحو 39 فندقاً في مختلف مراحل الإنشاء، وحضور قوي للفنادق الفاخرة ضمن المشروعات الجديدة، وبحسب تقرير الشركة عن أداء سوق الضيافة في دبي، خلال النصف الأول من عام 2026، فإنه من المقرر أن يشهد العام الجاري إضافة نحو 3153 غرفة فندقية، ليرتفع إجمالي المعروض في الإمارة إلى نحو 155 ألفاً و292 غرفة، على أن تضاف 2579 غرفة في عام 2027، و2466 غرفة في عام 2028، ثم 1323 غرفة في عام 2029. وبينت أنه مع اكتمال هذه الإضافات وفق الجداول الحالية، سيصل إجمالي المخزون الفندقي في دبي إلى نحو 161 ألفاً و660 غرفة فندقية بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 152 ألفاً و139 غرفة في النصف الأول من عام 2026.

وتابعت الدارسة: «تأتي هذه الزيادة ضمن توسع تدريجي في الطاقة الفندقية للإمارة، إذ تشير توقعات الشركة إلى أن نمو المعروض سيبلغ 2.1% في عام 2026، ثم 1.7% في عام 2027، و1.6% في عام 2028، قبل أن يستقر عند 0.8% في عام 2029».

الفنادق الفاخرة

وكشفت خريطة المعروض المرتقب عن حضور قوي للفنادق الفاخرة ضمن المشروعات الجديدة، إذ يتوقع التقرير أن تستحوذ الفنادق من الفئات الفاخرة وذات الجودة العالية على أكثر من 80% من الغرف الجديدة المقرر دخولها السوق في عامي 2027 و2028.

ويعكس هذا التوزيع استمرار قوة موقع دبي في سوق الضيافة الفاخرة، إذ تمثل الفنادق الفاخرة والراقية حالياً نحو 67.5% من إجمالي مخزون الغرف الفندقية في الإمارة.

وبحسب «كافنديش ماكسويل»، فإن وتيرة الإضافات المقبلة ستظل تدريجية، بما يتيح للسوق استيعاب المعروض الجديد تزامناً مع تطور الطلب السياحي، مشيرة إلى أن وتيرة التسليم التدريجية تمنح السوق وقتاً لامتصاص المخزون الجديد تزامناً مع تعافي الطلب.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في منظومة الضيافة الأوسع يستمر أيضاً، مع وجود خطط لإطلاق مطاعم ومفاهيم جديدة للأغذية والمشروبات خلال 2026، بما يعزز تنوع المنتج السياحي في الإمارة.

توقعات الأداء

وعلى مستوى الأداء، توقعت «كافنديش ماكسويل» تحسن أداء قطاع الضيافة، خلال النصف الثاني من عام 2026، مع تعزيز الزخم بدءاً من الربع الأخير، تزامناً مع موسم الشتاء وتحسن الربط الجوي الدولي.

وبحسب الدارسة: «تراوح توقعات إشغال الفنادق لكامل عام 2026 بين 60.4% و66.2%، بينما يتوقع أن يراوح متوسط السعر اليومي للغرفة بين 600 و675 درهماً».

تنويع المنتج

ووفقاً لـ«كافنديش ماكسويل»، تستعد دبي خلال السنوات الأربع المقبلة لإضافة آلاف الغرف الجديدة إلى منظومتها الفندقية، مع تركيز واضح على الفنادق الفاخرة في جزء مهم من خط الإمداد، بالتوازي مع استمرار تنويع المنتج السياحي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وأكدت الشركة أن مسار النمو طويل الأمد لقطاع الضيافة في الإمارة، يستند إلى مقومات سوقية متينة وعروض سياحية متنوعة، لافتة إلى أن المعروض الفندقي مستقر إلى حد كبير خلال هذه الفترة، إذ ضمت سوق الضيافة في دبي 727 فندقاً ونحو 152 ألفاً و139 غرفة فندقية في النصف الأول من عام 2026.

الدعم الحكومي خفف الأعباء عن القطاع

أكد تقرير «كافنديش ماكسويل» أن الدعم الحكومي أسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع، إذ شملت حِزَم الدعم الاقتصادي، التي بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار درهم، تخفيض الرسوم للمشغلين، إلى جانب تدابير موجهة لتحفيز الطلب، ومن المتوقع أن تشهد السوق تعافياً خلال النصف الثاني من عام 2026، مع تزايد الزخم بدءاً من الربع الرابع، بفضل تحسن الربط الجوي الدولي ودعم موسم السياحة الشتوي لطلب الزوار.

وبينت أنه من المقرر أن تستأنف شركات الطيران التي علقت أو قلصت خدماتها إلى دبي، خلال النصف الأول من عام 2026، عملياتها في النصف الثاني من العام، تزامناً مع موسم السفر الشتوي، ما سيؤدي إلى استعادة تدريجية للسعة التشغيلية من الأسواق الدولية.

وقالت: «ستسهم التدابير التي اتخذتها شركات الطيران الكبرى في دولة الإمارات في تعزيز ثقة المسافرين، فقد أطلقت (طيران الإمارات) تغطية شاملة للسفر في يونيو، تشمل الحماية والدعم في حالات اضطراب السفر».