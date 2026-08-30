«الخليج التجاري» و«مرسى دبي» تبرزان على خريطة الاستثمار الفندقي

تتجه السوق الفندقية في دبي إلى إضافة نحو 7000 غرفة فندقية جديدة خلال عامي 2026 و2027، بواقع نحو 4.9 آلاف غرفة متوقعة في 2026، ونحو 2.1 ألف غرفة في 2027، وفقاً لتقديرات شركة «جيه إل إل»، في مؤشر إلى استمرار ثقة المستثمرين والمطورين بآفاق قطاع الضيافة، وقدرة الإمارة على استقطاب مزيد من الطلب السياحي.

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم» إن «نسبة مهمة من المشاريع الجديدة تتركز في مناطق راسخة، مثل الخليج التجاري ومرسى دبي، إلى جانب بروز وجهات جديدة على خريطة الاستثمار الفندقي، من بينها جزر العالم، وأم سقيم الثانية، وقرية جميرا الدائرية. وتعكس هذه التوسعات استمرار جاذبية دبي كوجهة عالمية للضيافة، مع توجه المطورين إلى الاستفادة من المواقع الجديدة، وابتكار تجارب سياحية مختلفة، بالتوازي مع تطوير الأصول القائمة وتحسين جودتها».

مواعيد الإنجاز

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «جيه إل إل»، تيمور خان، إنه «من المتوقع الانتهاء من نحو 4900 غرفة فندقية في عام 2026، ومن المقرر إضافة 2100 غرفة أخرى في عام 2027 إلى السوق الفندقية في دبي».

وأشار إلى أنه، رغم ذلك، ونظراً إلى الظروف الجيوسياسية الحالية وتأثيرها في النشاط السياحي وعمليات الفنادق، فقد يتم تعديل الجداول الزمنية لإنجاز المشاريع، مع توقع تسارع وتيرة نشاط التطوير مع عودة الطلب السياحي إلى طبيعته، واستقرار الظروف التشغيلية.

وبخصوص حجم المشاريع الفندقية الجديدة والاستثمارات المرتقبة، والمؤشرات إلى ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع الضيافة في دبي، قال خان إن «حجم المعروض لايزال قوياً، مع عدم وجود أي إلغاءات متوقعة للمشاريع، وإنما تعديلات مدروسة على الجداول الزمنية، تعكس نهجاً مدروساً من جانب المطورين والمشغلين».

تحديث الأصول

وأشار إلى أن بعض المشغلين استغلوا فترة انخفاض تدفقات السياحة لتحديث مخزونهم الحالي تحسباً للتعافي على المدى الطويل، ما يدل على التزامهم بالحفاظ على مكانتهم التنافسية، وثقتهم بآفاق القطاع المستقبلية.

ولفت خان إلى أن هذا النهج الاستباقي لتحسين الأصول خلال ظروف السوق الأقل ازدهاراً يعكس تفكيراً استراتيجياً على المدى الطويل، وليس تراجعاً في الثقة.

وبيّن أن الفرصة الرئيسة تكمن في إعادة تموضع الأصول، وإجراء تحسينات استراتيجية، حيث توفر ظروف السوق الحالية بيئة مواتية، من خلال انخفاض كلفة الفرصة البديلة نسبياً لمشاريع التجديد والتحسين.

وتابع خان: «يتمتع المستثمرون من أصحاب الميزانيات العمومية القوية بوضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة وتحسين جودة الأصول استعداداً لانتعاش السوق. إضافة إلى ذلك، قد تتوافر فرص لصفقات استحواذ انتقائية».

ولفت إلى أنه بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتمتعون بالمرونة المالية، توفر هذه الفترة فرصة لتعزيز مكانتهم التنافسية، وتحقيق مكاسب مع استقرار أساسيات السوق، وعودة الطلب إلى مسار النمو.

الخليج التجاري

وبخصوص أبرز المناطق التي تتركز فيها المشاريع الفندقية الجديدة في دبي، ذكر خان، أن منطقة الخليج التجاري ومرسى دبي تشهدان زيادة ملحوظة في عدد الفنادق الجديدة، ما يعكس مكانتهما كوجهتين راسختين للضيافة، مع طلب مؤكد من قطاعي الأعمال والترفيه.

وبالمقابل، تشهد مناطق ناشئة، مثل جزر العالم، نمواً ملحوظاً، حيث يعمل المطورون على ابتكار تجارب سياحية جديدة، والاستفادة من مفاهيم ترفيهية فريدة، بينما تجذب قرية جميرا الدائرية أيضاً عدداً من الفنادق التي تستهدف بشكل أساسي قطاع الإقامة الطويلة.

وأوضح: «بينما تستفيد المناطق الراسخة من البنية التحتية القائمة وأنماط الطلب، تمثل المواقع الجديدة فرصاً استراتيجية للنمو».

وجهات جديدة

وبخصوص المناطق أو الوجهات الجديدة التي يتوقع أن تصبح أكثر جذباً للاستثمارات الفندقية خلال الفترة المقبلة، ذكر أن جزر العالم، وأم سقيم الثانية، وقرية جميرا الدائرية بدأت باستقطاب أعداد كبيرة من الفنادق، حيث يُصنّف معظم المشاريع القادمة في هذه المناطق الناشئة ضمن فئتي الأربع والخمس نجوم في قطاعي الفنادق الفاخرة والراقية.

وأضاف خان: «يعكس هذا ثقة المطورين بقدرة هذه المواقع على دعم العروض المتميزة واستقطاب الضيوف ذوي القيمة العالية، ما يشير إلى توسع سوق الضيافة في دبي خارج المراكز التقليدية، مع تطوير المناطق الجديدة للبنية التحتية والجاذبية اللازمة لدعم الإقامة الفاخرة».

وأكد أن هذا التوجه يعزز إمكانات النمو في جميع أنحاء المشهد الحضري المتطور في دبي، حيث ترسّخ هذه المناطق مكانتها كوجهات موثوقة للضيافة، قادرة على دعم منتجات فندقية عالية الجودة وشرائح متنوعة من الضيوف.