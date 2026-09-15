دبي تتصدر المدن العالمية في الإشغال الفندقي خلال 2025

سجلت دبي أقوى أداء فندقي بين الأسواق العالمية خلال عام 2025، بعدما حققت أعلى معدل إشغال بلغ 82.7%، متقدمة على أبرز الوجهات السياحية الرئيسة حول العالم، بحسب أحدث بيانات الأداء الفندقي لمؤشر شركة «وايت بريدج» و«هوتستاتس» العالمية المتخصصة في تحليل البيانات المالية والتشغيلية للفنادق.

وسجلت دبي أعلى مستوى لأداء الإشغال الفندقي بين المدن الواردة في المؤشر، إذ نجحت الفنادق في الإمارة ببيع أكثر من 8 من كل 10 غرف متاحة، في مؤشر على قوة الطلب على الإقامة الفندقية.

وتتضح قوة الرقم عند مقارنته بالمدن الأخرى في الجدول؛ إذ بلغ معدل الإشغال الفندقي في مدينة إدنبرة الاسكتلندية 80.8%، وفي العاصمة الإيرلندية دبلن 79.3%، في ما سجلت العاصمة البريطانية لندن معدل إشغال فندقي بلغ 77.7%، والعاصمة الإيطالية روما 77.3%، والعاصمة الهولندية أمستردام 76.3%، بينما سجلت العاصمة البولندية وارسو 76.3%، والعاصمة الفرنسية باريس 75.4%.

ولم تكن دبي فقط ضمن مجموعة الأسواق ذات الإشغال المرتفع، بل احتلت المركز الأول في المؤشر من حيث نسبة الغرف المشغولة.

سعر الغرفة

وسجلت فنادق دبي، خلال الفترة نفسها، متوسط سعر يومي للغرفة جاوز 218 يورو (نحو 929 درهماً)، وهو مستوى يضع المدينة ضمن الأسواق ذات الأسعار الفندقية المرتفعة في المقارنة. ويتجاوز هذا السعر متوسطات مدن مثل برلين، وبودابست، وبراغ، وفيينا، ومدريد، وموسكو، بينما يظل أقل من أسواق مثل ميلانو، وروما، وباريس، ولندن، ودبلن.

وانعكس هذا الأداء على مؤشر العائد على الغرفة الفندقية الذي بلغ في دبي 180.5 يورو (نحو 770 درهماً). وهو مؤشر مهم لأنه لا يقيس سعر الغرفة التي تم بيعها فحسب، وإنما يعكس الإيراد الناتج عن الغرف المتاحة، وبالتالي يجمع أثر «السعر» و«الإشغال» معاً.

الربح التشغيلي

كما سجلت فنادق دبي 139 يورو (نحو 592 درهماً) ربحاً تشغيلياً لكل غرفة مبيعة، خلال عام 2025، ما يضعها في مرتبة متقدمة جداً ضمن المدن الواردة في الجدول، متجاوزة أسواقاً فندقية رئيسية مثل باريس، التي سجلت ربحاً تشغيلياً يبلغ 131.47 يورو، ولندن التي سجلت 94.29 يورو، وأمستردام 82.03 يورو، ودبلن 109.39 يورو.

وتكشف هذه البيانات أن قوة السوق في دبي لا تظهر فقط في ملء الغرف، وإنما تمتد إلى قدرة الفنادق على تحقيق ربح تشغيلي مرتفع من الغرفة المتاحة.

واستقبلت دبي، خلال العام الماضي 2025، نحو 19.59 مليون زائر دولي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، ونمواً سنوياً بنسبة 5% مقارنة مع 18.72 مليون زائر للعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واختتمت الإمارة عام 2025 بأداء استثنائي بتجاوز عدد الزوار حاجز المليوني زائر، خلال ديسمبر وحده، للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، لتواصل دبي هذا الزخم القوي خلال عام 2026.