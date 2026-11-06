قيمتها 6 ملايين دولار.. سرقة مجوهرات أصالة في أميركا

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، الجمعة، تعرضها للسرقة داخل فندق في مدينة ديترويت الأميركية، وذلك خلال جولة غنائية لها في الولايات المتحدة.

وذكرت أصالة في منشور على حسابها في "إنستغرام" تفاصيل تتعلق بالسرقة التي طالت مجوهراتها.

وأوضحت أصالة أن الحادثة وقعت في المحطة الأخيرة من جولتها، بعدما عادت إلى الفندق عقب إحيائها حفلاً غنائياً في ديترويت.

واكتشفت أصالة في صباح اليوم التالي، اختفاء علبة مجوهراتها بالكامل، لتدرك أنها تعرضت للسرقة.

وأشارت أصالة إلى أن سبب حزنها ليس بسبب القيمة المادية لمحتويات علبة المجوهرات، وإنما نظرا لما تحمله القطع المسروقة من ذكريات مهمة بالنسبة لها مرتبطة بأشخاص وإنجازات وذكريات.

ووفق أصالة فقد توافدت قوات الشرطة إلى الفندق فور الإبلاغ عن السرقة، إلا أنها لم تتلقَ أي أخبار جديدة منذ ذلك الوقت.

وأكدت أصالة أنها لم تتكلم عن حادثة السرقة فور حدوثها، لأنها لم تكن تريد أن تعكر هذه التجربة فرحتها بنجاح جولتها في أميركا.

بدأت شرطة ديترويت الأمريكية التحقيق في واقعة سرقة مجوهرات ثمينة من غرفة إحدى النزيلات في فندق إم جي إم غراند ديترويت، وفقاً لما نشره موقع «كليك أون ديترويت» المحلي في تقريرين يومي 2 و3 نوفمبر الجاري.

وبحسب المعلومات التي نقلها الموقع عن الشرطة، استجاب الضباط لبلاغ سرقة بالقرب من شارع ثيرد في مدينة ديترويت، نحو الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وتحديداً في محيط المبنى رقم 1000 بالشارع.

وأوضحت الشرطة أن البلاغ يتعلق بسرقة مجوهرات ثمينة من غرفة إحدى النزيلات، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمراً، دون الكشف عن هوية المشتبه به أو تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.

ونقل الموقع عن مصدر لم يكشف عن هويته أن المشتبه به ليس من العاملين بالفندق، فيما رفضت إدارة إم جي إم غراند ديترويت التعليق على الحادثة، وأحالت الاستفسارات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وفي تقرير آخر نشره موقع «مترو ديترويت نيوز»، قُدرت قيمة المجوهرات المسروقة بنحو 6 ملايين دولار، مع الإشارة إلى أن صاحبتها فنانة كانت تقيم بالفندق.