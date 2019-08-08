«ميلينيوم البرشاء» يبدأ العمل بـ299 غرفة وجناحاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فندق «ميلينيوم البرشاء»، من فئة أربع نجوم، عن بدء العمل في منطقة البرشاء.

وقال المدير العام في فندق «ميلينيوم البرشاء»، كريستيان بالاسين، إن الفندق يتمتع بموقع مثالي وسط منطقة البرشاء على بُعد خطوات من «مول الإمارات»، وبالقرب من أهم مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية.

ويضم الفندق 299 غرفة وجناحاً فندقياً و109 شقق مجهزة تجهيزاً كاملاً. ويوفر لزواره أربعة مطاعم تشمل مطعم «هاوس أوف كولورز» الذي يقدم مأكولات من المطبخ العالمي المتنوعة، و«المطبخ المغربي»، فضلاً عن مطعم «بول دك» على سطح الفندق، في ما يوفر الـ«كافيه» في صالة اللوبي مع مجموعة مختارة من المشروبات.

ويشتمل الفندق الذي تمتلكه «شركة ديار للتطوير»، على مركز للتدليك والعناية بالبشرة، ومسبحين بمياه معتدلة الحرارة، وصالة رياضية حديثة و«ساونا» وغرفة بخار. كما يضم ناديا للأطفال، إضافة إلى ملعب خاص بالأنشطة الممتعة للأطفال من عمر عام الى 12 عاماً، وخمس قاعات للمؤتمرات والاجتماعات.