"روتانا" ترفع محفظتها إلى 10 آلاف غرفة في 35 منشأة فندقية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "روتانا للفنادق"، ناصر النويس، إن القطاع الفندقي سيبدأ بالتعافي في الربع الثاني من العام المقبل على أن يتسارع الانتعاش بدءاً من سبتمبر من العام ذاته، مع الانتشار الواسع للقاح فيروس "كورونا"، وعودة الحركة من أسواق السياحة الدولية.

وأضاف النويس، على هامش افتتاح المجموعة لفندق "روتانا الجداف" في دبي، أن المنشأة الفندقية تأتي في إطار تعزيز حضور المجموعة في الإمارات، والتزامها بخطة توسعها الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير قطاع الضيافة في المنطقة.

وأوضح أنه مع افتتاح الفندق الجديدة، فإن عدد غرف "روتانا" الفندقية في السوق الإماراتية، يبلغ أكثر من 10 آلاف غرفة ضمن 35 منشأة.

وأفادت المجموعة، بأنها تدير حاليا 68 فندقا في 24 مدينة عبر 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والتي تضم 17798 وحدة فندقية تحت مظلة علامات روتانا الفندقية.

ويضم الفندق الجديد 318 غرفة وجناحا موزعة على 14 طابقا، فيما تتنوع الوحدات بين غرف "الكينغ"، والغرف العائلية، وغرف الأزواج، إلى جانب 248 جناحا وبمختلف المساحات التي تشمل ثلاث غرف نوم، وغرفتي نوم، وغرفة نوم واحدة، ما يجعل الفندق الوجهة المثالية للعائلات والأزواج ورجال الأعمال على حد سواء.