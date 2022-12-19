مفاجأة.. 10 ملايين دولار في غرفة تبديل ملابس منتخب الأرجنتين بملعب لوسيل (صور)

كشف رئيس "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيز عن قيام اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بمنح منتخب الأرجنتين مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مباشرة عقب تتويجه بمونديال 2022 في قطر، بعد تغلبه على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح 4-2.



وأعلن رئيس "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيز، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" منح شيك قيمته 10 ملايين دولار إلى "التانغو" مشدداً على أنه عاش "لحظات لا تنسى بجانب منتخب عظيم".



وأوضح: "لقد توجهت فوراً إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بأبطال العالم في استاد لوسيل من اجل تسليمهم مكافأة الكونميبول لحصد اللقب والمقدرة بـ10 ملايين دولار أميركي".



ونشر دومينغيز في التغريدة صورة لمنتخب الأرجنتين يظهر فيها قائده ليونيل ميسي وهو يمسك بالشيك الخاص بالمكافأة.