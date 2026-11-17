دخل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، سباق المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما قبل دعوة اتحادات أوروبية للترشح في الانتخابات المقررة في مارس 2027، في تحرك يمنح الرئيس الحالي جياني إنفانتينو منافساً يحظى بدعم أوروبي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، جاء اختيار ديالو بعد اعتذار المدرب الفرنسي أرسين فينغر عن خوض السباق، بعدما كان الخيار الأول لمسؤولين أوروبيين يبحثون عن شخصية بارزة لمنافسة إنفانتينو.

وأعلنت الاتحادات الوطنية الممثلة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومجلس «فيفا»، عقب اجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، دعوتها ديالو للترشح، وتعهدت بالإجماع بمنحه دعمها الكامل.

وأوضح البيان أن ديالو قبل الدعوة، على أن تُعرض مسألة ترشحه على اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي للمصادقة الرسمية، في اجتماعها المقرر الثلاثاء، قبل الموعد النهائي لإعلان نيات الترشح الأربعاء.

واستند الداعمون إلى خبرة ديالو في إدارة كرة القدم، إذ سبق له قيادة المنظمة الممثلة للأندية الفرنسية المحترفة، والعمل في مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي وهياكل فض المنازعات في «فيفا»، قبل توليه رئاسة الاتحاد الفرنسي وانضمامه إلى اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» عام 2023.

وأشار البيان إلى وجود «مخاوف جدية» بشأن اتجاه إدارة «فيفا»، داعياً إلى استعادة الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي، ووضع تطوير اللعبة في مختلف المناطق في صميم عمل الاتحاد، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والتعاون مع الاتحادات الوطنية والقارية.

وكان ديالو قد انتقد إنفانتينو في سبتمبر الماضي، معتبراً أن مبادراته خلال كأس العالم وبعدها أضرت بصورة كرة القدم ووحدتها، وقال إن الثقة في قيادته «انكسرت».

وذكرت الصحيفة أن المعارضين لاستمرار إنفانتينو يفضلون توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد، خشية تشتت الأصوات بين عدة منافسين، فيما يحتفظ الرئيس الحالي بدعم في مناطق عدة، من بينها آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويفتح ترشح ديالو الباب أمام منافسة على قيادة «فيفا»، بعدما كان إنفانتينو، وفق التقرير، مرشحاً لخوض الانتخابات دون منافس، قبل تصاعد الاعتراضات على قراراته، وفي مقدمتها توجهه لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى بطولات الاتحاد الدولي.