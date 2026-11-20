جدّد ثمانية أعضاء أوروبيين في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» ألكسندر تشيفرين، مطالبتهم بالاطلاع على وثائق خطة كانت تستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في النشاط التجاري لكأس العالم، وقالوا في رسالة إلى الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس غرافستروم، إن أسئلتهم بشأن المشروع بقيت بلا إجابة رغم سحب المقترح.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الرسالة المؤرخة في 16 نوفمبر وقّعها ثلاثة من نواب رئيس «فيفا» وخمسة من أعضاء مجلسه، وجاءت رداً على عرض قدّمه غرافستروم في 2 نوفمبر لإتاحة الاطلاع على بعض الوثائق في مقر الاتحاد الدولي في زيورخ، وفق إجراءات وصفها بأنها صارمة.

ورحّب الموقّعون بإتاحة الاطلاع على الوثائق، لكنهم طلبوا قبل ترتيب سفرهم إلى زيورخ تحديد المستندات التي سيُسمح لهم بمراجعتها، وشرح شروط الاطلاع وأسباب فرضها، وتوضيح ما إذا كان العرض سيشمل جميع المسائل التي أثاروها في مراسلاتهم يومي 19 و23 أكتوبر، بعدما بدا لهم أن العرض يقتصر على وثائق المشروع التجاري.

وكانت الخطة، المعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تقضي بتأسيس شركة لإدارة الأنشطة التجارية لمسابقات «فيفا»، وفي مقدمتها كأس العالم، وبيع حصة أقلية في الشركة لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن المشروع إثر اعتراض «يويفا» ومسؤولين آخرين في كرة القدم.

واستند الموقّعون إلى لوائح «فيفا» والقانون السويسري في تأكيد حقهم في الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية، وأرسلوا نسخة من الرسالة إلى جميع أعضاء المجلس، واضعين أمامهم سؤالاً يتجاوز مصير الخطة نفسها، يتعلق بمدى خضوع قرارات رئيس الاتحاد الدولي وإدارته لمساءلة المجلس.