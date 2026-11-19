أثارت لقطة جمعت برونو فرنانديز وجواو كانسيلو جدلاً بين جماهير كريستيانو رونالدو، بعدما وجّه فرنانديز الكاميرا نحو زميله، الذي ابتسم وأشار إلى شارة قيادة البرتغال على ذراعه، عقب الفوز على ويلز 3-2 في كارديف، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فرنانديز بدأ المباراة قائداً للبرتغال في غياب برناردو سيلفا، وسجّل هدف الافتتاح في الدقيقة 11، قبل أن يسلّم الشارة إلى كانسيلو عند استبداله في الدقائق الأخيرة.

Bruno telling camera man to film “the boss” Cancelo with armband. They have zero respect for Cristiano.😂 https://t.co/Kyw6q3rvzo — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) November 18, 2026

وبعد صافرة النهاية، لفت فرنانديز انتباه المصوّر وأشار نحو كانسيلو، الذي ابتسم وأشار إلى الشارة على ذراعه، وانتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارة "صوّروا الرئيس".

ورأى بعض مشجعي رونالدو في الإشارة تلميحاً إلى قائد البرتغال السابق، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي في الخامس من نوفمبر، فيما اعتبرها آخرون مزحة عابرة بين زميلين بعد الفوز، ولم تتضمن اللقطة أي إشارة صريحة إلى رونالدو.