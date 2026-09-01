حمزة عبدالكريم بعد ظهوره الأول مع برشلونة: أريد أن أعيش هذا الإحساس مرارًا

أعرب المهاجم المصري حمزة عبدالكريم عن سعادته الكبيرة بمشاركته الرسمية الأولى مع برشلونة، مؤكدًا أن دخوله إلى أرض الملعب أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني كان لحظة استثنائية يتطلع إلى تكرارها مرارًا خلال مسيرته مع الفريق.

وقال عبدالكريم: «كان هناك عدد هائل من الجماهير، وكنت متحمسًا جدًا للمشاركة. كان شعورًا قويًا للغاية، وأريد أن أعيش هذا الإحساس مرارًا وتكرارًا».

وأضاف اللاعب أن وجود برشلونة في صدارة الدوري يمثل الموقع الطبيعي الذي يسعى الفريق للحفاظ عليه، قائلًا: «الصدارة هي المكان الذي يجب أن نكون فيه».

وأشاد عبدالكريم بزميله رافينيا، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي يقدم أقصى ما لديه دائمًا داخل الملعب، وقال: «رافينيا شخص رائع، وكلنا نعرف أنه أينما كان في الملعب فإنه يقدم 100% دائمًا».

كما تحدث بإعجاب عن لامين يامال، مشيرًا إلى القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الشاب، وقال: «لامين لاعب ساحر، ويمتلك قدمين مذهلتين تجعلانا نستمتع كثيرًا بمشاهدته. إنه يلعب من أجل الفريق ومن أجل الجماهير».