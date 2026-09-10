تسريب مياه يفضح عيوب كامب نو رغم مشروع المليار

كشفت أمطار غزيرة عن مشهد محرج في ملعب «كامب نو» التابع لبرشلونة، بعدما تسربت المياه إلى منطقة الصحفيين خلال مواجهة الفريق أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا، رغم خضوع الملعب لمشروع تجديد ضخم تقدر تكلفته بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل الإعلام المياه وهي تتدفق من سقف منطقة الإعلام وتسقط مباشرة على مكاتب الصحفيين وأجهزتهم، ما أجبر عدداً منهم على مغادرة أماكنهم ومحاولة حماية الحواسيب والهواتف والمعدات المستخدمة في تغطية المباراة، في مشهد أعاد تسليط الضوء على المشكلات الإنشائية التي لا تزال تحيط بالملعب.

وأشارت «ذا صن» إلى أن أعمال تطوير «كامب نو» بدأت بعد نهاية موسم 2022-2023، بينما عاد برشلونة لخوض مبارياته على ملعبه في نوفمبر الماضي، إلا أن المشروع لم يكتمل بصورة نهائية، ولا تزال أجزاء من الملعب خاضعة للأعمال، فيما يبلغ سعته الحالية نحو 62 ألف متفرج، مع استهداف رفعها إلى نحو 105 آلاف مقعد بعد اكتمال المشروع.

وتأتي أزمة تسرب المياه في وقت يواجه فيه برشلونة تحديات مالية مرتبطة باستكمال المشروع، إذ كشفت تقارير حديثة عن حاجة النادي إلى تمويل إضافي لإنهاء أعمال «كامب نو» والمنشآت المرتبطة بمشروع «إسباي بارسا». ورغم المشهد المحرج، حقق برشلونة فوزاً كبيراً على فينورد بنتيجة 5-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.