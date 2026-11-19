بات الدرّاج الإيطالي دافيدي فورمولو يدرس احتمال الاعتزال، بعدما تحوّل حادث منزلي إلى إصابة أثّرت في موسمه، إذ سقط فنجان شاي على قدمه وانكسر، فتسبّب في قطع وتر في أحد أصابعها، لتستمر متاعبه رغم خضوعه لجراحة وعودته إلى السباقات.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الحادث وقع في ديسمبر 2025، واضطر فورمولو، البالغ 34 عاماً، إلى الابتعاد عن المنافسات بعد الجراحة، قبل أن يعود في 14 أبريل الماضي للمشاركة في سباق "أو غران كامينيو".

ولم يستعد الدرّاج السابق في فريق الإمارات مستواه بعد العودة، إذ خاض 36 يوماً من المنافسات هذا الموسم، ولم يُكمل نحو نصف السباقات التي شارك فيها، فيما يقترب عقده مع فريق "موفيستار" من نهايته بنهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فورمولو ارتبط بالانتقال إلى فريق "إم بي إتش بنك – سي إس بي تيليكوم فورت" المجري، لكن الصفقة قد لا تكتمل، في ظل استمرار متاعبه البدنية وما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن نتائج فحوص طبية لم تكن مشجعة، ما يضع الاعتزال بين الخيارات المطروحة أمامه.

وانتقل فورمولو من فريق الإمارات إلى "موفيستار" في 2023، بعدما حقق خلال مسيرته فوزاً بمرحلة في طواف إيطاليا عام 2015، وتوّج ببطولة إيطاليا عام 2019، وحلّ ثانياً في سباق "لييج–باستون–لييج" في العام نفسه، فيما يعود آخر انتصار له إلى سباق "فينيتو كلاسيك" عام 2023.