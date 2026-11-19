باشر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عمله في مركز تدريبات مانشستر يونايتد بـ"كارينغتون"، استعداداً لاختباره الأول أمام ليفربول، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في مستهل مهمة يتطلع خلالها إلى انتشال الفريق من المركز الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن بوكيتينو وصل إلى مانشستر، الأربعاء، قادماً من سينسيناتي، بعدما قاد منتخب أمريكا للفوز على هايتي في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني، فيما سبقه عدد من مساعديه إلى إنجلترا لبدء العمل مع لاعبي يونايتد غير المرتبطين بمنتخباتهم الوطنية.

وتولى مساعده خيسوس بيريز، ومدرب حراس المرمى توني خيمينيز، ومدرب اللياقة البدنية سيباستيانو بوكيتينو، نجل المدرب الأرجنتيني، الإشراف على التدريبات قبل وصوله، فيما يُنتظر أن يلتقي بوكيتينو اللاعبين العائدين من التوقف الدولي، الخميس، قبل استكمال التحضيرات لمواجهة ليفربول.

ووصف بوكيتينو، البالغ 54 عاماً، تولي تدريب مانشستر يونايتد بأنه شرف، وأقرّ بأن وضع الفريق في جدول الترتيب لا يليق بمكانة النادي، مشيراً إلى أن خبرة جهازه الفني ستساعده على التعامل مع التحدي، فيما بدأ التواصل مع أقسام النادي للاطلاع على الحالة البدنية للاعبين وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

وتطرّق المدرب الأرجنتيني إلى المنافسة مع مانشستر سيتي، بعدما قال له الدولي الأمريكي السابق داماركوس بيزلي، خلال مقابلة مع "تي إن تي سبورتس"، إن مدينة مانشستر ستظل زرقاء، في إشارة إلى تفوق سيتي، فردّ بوكيتينو طالباً منحه الوقت لتغيير هذا الوضع.