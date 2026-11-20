أشعل نيكو باز النقاش حول هوية اللاعب الذي سيرتدي قميص ليونيل ميسي رقم 10 في منتخب الأرجنتين، بعدما سجّل هدفين في الفوز الودي على كوستاريكا بسباعية نظيفة في قرطبة، قبل أن يعترض الإعلامي الأرجنتيني هوراسيو باغاني على منح لاعب كومو الإيطالي الرقم الذي تركه ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي.

وعرضت صحيفة «آس» الإسبانية مقطعاً من مداخلة باغاني عبر قناة «تي واي سي سبورتس»، وصف فيها باز بأنه لاعب استثنائي ورحّب بمشاركته مع المنتخب، لكنه قال إن نشأته في إسبانيا ولهجته الإسبانية تجعلان ارتداءه الرقم 10 أمراً يزعجه، معتبراً أن لهذا القميص مكانة تكاد تكون مقدسة في كرة القدم الأرجنتينية.

ووُلد باز، البالغ 22 عاماً، في تينيريفي لأبوين أرجنتينيين، وهو نجل المدافع السابق بابلو باز، الذي مثّل الأرجنتين في كأس العالم 1998، وسبق للاعب أن أوضح أن اختياره تمثيل الأرجنتين ارتبط بالطريقة التي يعيش بها البلد كرة القدم، وبرغبته في السير على خطى والده.

وارتدى لاعب كومو الرقم 18 أمام كوستاريكا، وسجّل هدفاً بقدمه اليسرى وآخر باليمنى، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف مع المنتخب منذ نهاية كأس العالم 2026، وتلقى تصفيق الجماهير لدى خروجه من الملعب في آخر مباراة ودية للأرجنتين هذا العام.

وعندما سُئل باز عقب المباراة عن احتمال ارتداء قميص ميسي، قال إن الأمر لا يشغل تفكيره، وإنه يركز على الاستمتاع باللعب ومواصلة تمثيل الأرجنتين، مؤكداً أن محبة الجماهير تدفعه إلى ردّ ثقتها بأدائه على أرض الملعب.