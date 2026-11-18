حقّق المنتخب الأرجنتيني أول انتصار له منذ اعتزال ليونيل ميسي اللعب الدولي، بعدما اكتسح كوستاريكا 7–0 ودياً، ليعادل أكبر فوز في عهد مدربه ليونيل سكالوني، بعد خسارته أمام أوروغواي 1–2 في مباراته الأولى عقب اعتزال قائده.

وسجّل نيكو باز وخوليان ألفاريز وفرانكو ماستانتونو هدفين لكل منهم، فيما أحرز أليكسيس ماك أليستر الهدف الآخر، وأنهت الأرجنتين الشوط الأول متقدمة بأربعة أهداف، قبل أن تضيف ثلاثة في الثاني.

وأوضحت شبكة «تي واي سي » أن الأرجنتين عادلت بهذا الفوز أكبر نتيجة لها تحت قيادة سكالوني، بعدما سبق أن فازت بالنتيجة نفسها على كوراساو وبوركينا فاسو.