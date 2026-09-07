زياش يطرق أبواب البرازيل.. نجم المغرب على أعتاب بوتافوغو

اقترب المغربي حكيم زياش من الانتقال إلى بوتافوغو البرازيلي، بعد رحيله رسمياً عن الوداد المغربي، في خطوة جديدة بمسيرة اللاعب البالغ 33 عاماً، والذي يستعد لخوض تجربة في الدوري البرازيلي. وذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية أن زياش توصل إلى اتفاق شفهي مع بوتافوغو، على أن يوقع عقداً لمدة موسمين، فيما تتبقى بعض الإجراءات الإدارية والتوقيع الرسمي لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوداد أعلن رحيل زياش الأحد، ليصبح اللاعب حراً في استكمال انتقاله إلى بوتافوغو، بعدما شهدت المفاوضات تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة. وكان زياش قد أبدى في وقت سابق مخاوف بشأن جودة الملاعب في البرازيل، ما أدى إلى تعثر الصفقة مؤقتاً، قبل أن تتقدم المفاوضات مجدداً ويتجاوز الطرفان هذا العائق.

ويُنتظر أن يصل زياش إلى البرازيل خلال الساعات المقبلة للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى بوتافوغو، الذي يعتبر اللاعب المغربي أحد أبرز أهدافه في فترة الانتقالات الحالية. وكان زياش قد تألق سابقاً مع أياكس، قبل انتقاله إلى تشيلسي، كما برز مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، بينما خاض مع الوداد 16 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.