مفاجأة.. رونالدو يغادر ريال مدريد متوجهاً إلى دبي لاختيار ناديه الجديد

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر إسبانيا متوجهاً إلى دبي بصورة مفاجئة وذلك لحسم وجهته المقبلة.



وذكرت صحيفة "ميرور" أن رونالدو لم يشارك مجدداً في تدريبات ريال مدريد التي كان قد انضم إليها عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم 2022 بخسارة البرتغال أمام المغرب في ربع النهائي.



وأضافت أن "صاروخ ماديرا" عاد مجدداً إلى الشرق الأوسط متوجهاً إلى دبي بطائرته الخاصة وذلك لاختيار ناديه الجديد.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ عقد اللاعب البرتغالي في نوفمبر الماضي، بينما أشارت وسائل إعلام إسبانية أن نادي النصر السعودي أكمل اتفاقه مع رونالدو لينضم إلى صفوف الفريق بداية من يناير المقبل، قبل أن ينفي نجم ريال مدريد السابق هذه الأنباء.