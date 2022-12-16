بايدن يشاهد المباراة ويشيد بالأداء «الرائع» لـ«أسود الأطلس»

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالمستوى الذي قدمه منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، رغم الخسارة في نصف النهائي أمام فرنسا 2-صفر، إذ لم يختصر فقط خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضاً مباراة المغرب وفرنسا، وأشاد بالأداء «الرائع» لـ«أسود الأطلس». وقال بايدن على «تويتر» بعد المباراة: «كان شرفاً عظيماً أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع». وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-صفر لمصلحة الفرنسيين.

وقبل أن يأخذ «استراحة» كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأميركي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم. وقال جو بايدن، أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة، من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق، الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأميركي: «أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك». ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة.

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