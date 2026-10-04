مدرب منتخب الإمارات: حققنا الأهم.. ونتطلع لأداء أفضل في نهائي "خليجي 27"

هنأ الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، لاعبيه بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد الفوز على المنتخب العماني 1-0 في نصف النهائي، مشيداً بأداء المنتخب العماني، الذي وصفه بالقوي والمقاتل على كل كرة وكل متر في أرض الملعب.

وقال داليتش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخب الإمارات حقق الهدف الأهم بالتأهل إلى النهائي، رغم عدم تقديم المستوى الذي كان يتطلع إليه، موضحاً: "لم نقدم أفضل مبارياتنا، وأهدرنا بعض الفرص، خصوصاً ركلة الجزاء، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "المباراة لم تكن بالشكل الذي توقعته، لكن فريقي ولاعبيَّ حققوا الفوز، وهذا هو الأهم. وأشعر بأن بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وتحسين طريقة لعبنا وصناعة الفرص، وإن شاء الله، سيكون أداؤنا في النهائي أفضل".

وحول مواجهة المنتخب السعودي في المباراة النهائية، قال داليتش: " المنتخب السعودي قوي، وسيلعب أمام جماهيره، لذلك ستكون المباراة صعبة جداً، وأتوقع مواجهة قوية وملعباً ممتلئاً بالجماهير، كما نحترم المنتخب السعودي كثيراً".

وأوضح أن ضيق الوقت يمثل تحدياً أمام المنتخبين، وقال: "الأهم الآن هو استعادة جاهزية اللاعبين، فلا نملك سوى يومين فقط، لكن المنتخب السعودي خاض أيضاً وقتاً إضافياً في مباراته أمام قطر، ولذلك سيكون أمامه التحدي نفسه من ناحية الإرهاق"، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيقوم بتحليل المنتخب السعودي والاستعداد للمباراة من أجل تقديم أداء أفضل.

وأشاد داليتش بالجماهير الإماراتية التي حضرت إلى جدة لمساندة المنتخب، مؤكداً أهمية استمرار دعمها خلال المباراة النهائية، وقال: "أقدر كثيراً جماهيرنا التي حضرت اليوم إلى جدة ودعمت الفريق، وعندما وصلت إلى الإمارات قلت إن علينا أن نكون معاً؛ الجماهير والإعلام واللاعبون والجهاز الفني والإدارة، فالجميع يجب أن يسير في الاتجاه نفسه".

وأضاف: "على الجماهير أن تعرف أننا نقدم دائماً أفضل ما لدينا وبأقصى ما نستطيع، وأشعر بأن وجودهم خلف الفريق أمر ضروري".

ودعا داليتش جماهير الإمارات إلى مواصلة دعم المنتخب ومساندته في المباراة النهائية، مؤكداً أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه.

من جانبه، أكد طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منتخب الإمارات، لكنه لم يوفق في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، مشيراً إلى أن البحث عن هدف التعادل فرض على فريقه المجازفة هجومياً في الدقائق الأخيرة.

وقال السكتيوي إن المنتخب العماني حاول تغيير مجريات اللقاء والضغط بصورة أكبر على المنتخب الإماراتي، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بهدف دون رد وتأهله إلى المباراة النهائية.