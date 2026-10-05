مدرب المنتخب الإماراتي: سنلعب نهائي «خليجي 27» أمام السعودية للاستمتاع

أكد مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو داليتش أن التحضير للمباراة النهائية أمام السعودية هو «الأسهل» مقارنة بالمباريات السابقة في بطولة «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الوصول إلى النهائي يمثل حلماً للمنتخب، ومشدداً على أهمية الاستمتاع بالمواجهة وتقديم أفضل أداء ممكن.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي إنه: «مباراة النهائي ستكون الأسهل بالنسبة لنا، لأنها المباراة النهائية، النهائي الكبير، وأريد أن يستمتع فريقي بالمباراة. نحن هنا لنستمتع ونلعب النهائي، وأتمنى أن يستمتع الجمهور والجميع بالمباراة، وأن يكون يوماً رائعاً ومباراة مذهلة للجميع».

وأضاف: «أعرف أننا نلعب أمام فريق قوي جداً، وهو أفضل فريق حتى الآن في البطولة، وسيلعب أمام جماهيره وفي ملعب جميل، لكننا جاهزون. نحن مستعدون لهذه اللحظة، ونعمل بجد منذ 20 يوماً من أجل هذه اللحظة الرائعة، بالنسبة لي وللاعبي فريقي ولكل أبناء الإمارات».

وأوضح: «المنتخب السعودي سيكون قوياً، ولديه مدرب جيد، لكنني كما هو الحال دائماً متفائل وأثق بفريقي. لقد أظهر لي في المباراة الماضية أنه قادر على تحقيق ذلك، وأنا متأكد جداً من أننا سنقدم مباراة جيدة، وأفضل من مباراتنا في نصف النهائي».

وأشار زلاتكو إلى أن الكرات الثابتة تمثل أحد أبرز مفاتيح المباراة، خصوصاً من الناحية الدفاعية، وقال: «نهتم بهذا الأمر، خصوصاً الكرات الثابتة الدفاعية، لأن المنتخب السعودي لديه لاعبين طوال القامة وأقوياء في الركلات الركنية، وسنحاول القيام بأفضل ما لدينا لتغطية كل شيء وحماية مرمانا».

وأردف: «لا نملك الوقت الكافي للتحضير لكل شيء، لكن الكرات الثابتة جزء مهم جداً من المباراة ونوليها اهتماماً كبيراً».