إصابة طفيفة وراء غياب لابا كودجو أمام العروبة

أكد مدير فريق الشارقة لكرة القدم، أحمد سيف الزري، أن إصابة طفيفة كانت وراء غياب المهاجم التوغولي لابا كودجو عن مواجهة العروبة، التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وانتهت بفوز الشارقة بهدف دون رد وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

وقال الزري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن سبب غياب اللاعب: إن لابا كودجو تعرض لإصابة طفيفة حالت دون مشاركته في المباراة، مؤكداً أن اللاعب سيعود قريباً إلى صفوف الفريق.

وكانت آخر مشاركة رسمية للاعب أمام عجمان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بنتيجة 3-1.

وأثار غياب كودجو عن مواجهة العروبة تساؤلات عدد من جماهير الشارقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن المباراة كانت مهمة في مشوار الفريق بكأس رئيس الدولة، ولأن اللاعب يُعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإماراتي.

يُذكر أن لابا كودجو، هداف الدوري في الموسم الماضي، انتقل إلى الشارقة خلال الموسم الحالي قادماً من نادي العين.