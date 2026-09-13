مدرب عجمان: خسرنا مباراة مهمة للغاية.. والمباريات لا تحسم بالأرقام فقط

أبدى مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، عدم رضاه عن أداء فريقه، خصوصاً على الصعيد الدفاعي خلال الشوط الأول، بعد الخسارة أمام كلباء 2-3، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، مؤكداً أن الإحصاءات التي أظهرت أفضلية فريقه في بعض الجوانب لا تعكس النتيجة النهائية للمباراة، لكن في النهاية المباريات تحسم في المعلب وليس بالأرقام فقط.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة سيئة جداً بالنسبة لنا، وخسرنا مباراة مهمة للغاية، خصوصاً أنها أقيمت على ملعبنا، لكن في بعض الأحيان هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نتعامل مع ما حدث ونتعلم منه».

وأضاف: «لا يمكنني أن أكون راضياً عن تنظيمنا الدفاعي، خصوصاً خلال أول 45 دقيقة، وكذلك عن الطريقة التي ضغطنا بها على الكرة. في الشوط الثاني تحسن الوضع، وأظهر اللاعبون طاقة ورغبة أكبر في العودة إلى المباراة وتحسين النتيجة».

وأشار إلى أن مواجهة كلباء لم تكن سهلة، في ظل قدرة المنافس على الاحتفاظ بالكرة، وقال: «في بعض الأحيان يكون من الصعب استعادة الكرة، خصوصاً عندما تواجه فريقاً مثل كلباء يجيد الاستحواذ والسيطرة على الكرة. علينا الاستفادة من هذه المباراة ومواصلة العمل، فمازلنا في بداية الموسم».

ونفى غوران أن يكون الفوز الذي حققه عجمان في الجولة السابقة قد تسبب في دخول اللاعبين المباراة بثقة زائدة أو التعامل معها بأهمية أقل، مؤكداً أن الجهاز الفني شدد قبل اللقاء على أهمية المباراة.

وأضاف: «من الناحية الإحصائية كنا أفضل في بعض الجوانب، لكن الإحصاءات وحدها لا تعكس نتيجة المباراة، فالأرقام لا تمنح النقاط».