المنذري: التبديلات الاضطرارية حرمت كلباء الفوز على الجزيرة

استعاد الجزيرة صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، رغم تعثره بالتعادل أمام مضيفه كلباء 2-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد كلباء، ضمن الجولة السادسة، بعدما تأخر بهدفين في الدقائق الثماني الأولى.

وأكد حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، أن فريقه كان يستحق الفوز، مشيراً إلى أن الإصابات والتبديلات الاضطرارية أثّرت في حظوظه، خصوصاً بعدما اضطر إلى إكمال المباراة بـ10 لاعبين إثر استنفاد تبديلاته الخمسة.

وقال المنذري في تصريحات صحافية إن «(النمور) قدم مباراة كبيرة، لكن توالي الإصابات وضع الفريق أمام ظروف صعبة وخارجة عن إرادة لاعبيه، وفرض على الجهاز الفني إجراء تغييرات متتالية قلّصت خياراته، قبل أن يتعذر استبدال المصاب الأخير».

وشدد على أهمية البناء على نتيجة المباراة استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الوصل في كأس رئيس الدولة.

وبدأت سلسلة الإصابات بخروج كايو جيرمانو في الدقيقة 29، ليحل أنتونيو نيتو مكانه، ثم غادر جيلهيرمي بيرو (53)، ودخل مروان فهد، قبل أن يشارك خالد الدرمكي بدلاً من سيل سوزا المصاب (57).

وأجرى مدرب كلباء، فيكتور سانشيز، تبديلين إضافيين (58)، بإشراك بدر أحمد مكان سامان قدوس، وأحمد نور الله بدلاً من أنتونيو جونيور، ليستنفد بذلك تغييراته الخمسة قبل مرور ساعة من اللعب.

وتفاقمت ظروف كلباء مع إصابة إبراهيم سيسيه (73)، إذ لم يعد الفريق يملك بديلاً متاحاً، ليكمل الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين.

ورفع التعادل رصيد الجزيرة إلى 14 نقطة، ليستعيد صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الوصل وشباب الأهلي والعين، فيما وصل رصيد كلباء إلى خمس نقاط.