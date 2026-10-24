عبدالمجيد حسين: نقول للعين وجماهيره «هارد لك».. قدمتم مباراة كبيرة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن الفوز على العين مرتين خلال خمسة أيام لم يكن أمراً سهلاً، خصوصاً أمام منافس بحجم العين، يمتلك شخصية البطل، وتاريخاً كبيراً، مشيراً إلى أن تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة جاء نتيجة مجهود استثنائي من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته الجماهير في دعم الفريق، وقال «نقول للعين وجماهيره (هارد لك)، فقد قدموا مباراة كبيرة، وأسهم حضور جماهير الفريقين في منح اللقاء أجواء مميزة».

وأضاف عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة ليلة الخميس: «من الصعب أن تواجه فريقاً بطلاً بحجم العين مرتين خلال أربعة أو خمسة أيام، وتنجح في الفوز عليه في المباراتين، خصوصاً أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تحضير خاص ومجهود كبير، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو الذهنية».

وأضاف: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي على الجهود الكبيرة التي بذلوها، كما أتوجه بالشكر إلى جماهير شباب الأهلي التي كان لدعمها الإيجابي دور مهم في عودة الفريق إلى سكة الانتصارات، ومنح اللاعبين الثقة والحافز لتقديم أفضل ما لديهم».

وأشاد عبدالمجيد حسين بالمستوى الذي قدمه العين رغم خسارته البطولة ووداعها، قائلاً: «العين فريق بطل، ويمتلك شخصية قوية، وقد أثبت ذلك خلال المباراة، بعدما نجح في العودة رغم تأخره بهدفين، ولعبه بـ10 لاعبين، وتمكن من إدراك التعادل، بل كان قريباً من تحقيق الفوز، وهو ما يعكس قوة المنافس وصعوبة المواجهة».

وأوضح أن المباراة شهدت صراعاً تكتيكياً كبيراً بين الفريقين، وأن التبديلات لعبت دوراً مهماً في ترجيح كفة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا إصراراً كبيراً على تحقيق الفوز، واستفادوا من الثقة التي اكتسبوها عقب الانتصار السابق على العين.

وتابع: «المدرب تعامل مع المباراة بصورة تكتيكية جيدة، والتبديلات أسهمت في تحقيق الفوز، لكن العامل الأهم كان إصرار اللاعبين ورغبتهم في مواصلة الانتصارات، إلى جانب المساندة الجماهيرية التي منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة».

واختتم عبدالمجيد حسين تصريحاته قائلاً: «أشكر جماهير شباب الأهلي من كل قلبي على وقوفها مع الفريق في الظروف الصعبة، والحمد لله أننا نجحنا في العودة إلى طريق الانتصارات، ونتطلع إلى أن يكون القادم أفضل بتكاتف الجميع، وفي مقدمتهم جمهور شباب الأهلي».