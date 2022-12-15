الأرجنتين فازت بعد التخلي عن الاستحواذ.. وكرواتيا افتقدت الحظ

أظهرت الإحصائية الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن المنتخب الأرجنتيني تخلى عن عادته، خلال مواجهة نظيره الكرواتي، مساء أول من أمس، خلال لقاء الدور نصف النهائي من كأس العالم، وأن «التانغو» فاز على الرغم من أن الإحصاءات المهمة لمجريات المباراة لم تكن لمصلحته، لكنه أثبت أنه يعرف من أين تؤكل الكتف، لذا فقد استطاع أن يحصل على الأهم وهو بطاقة التأهل لنهائي المحفل العالمي للمرة السادسة في تاريخه، ليطارد بذلك اللقب الثالث له.

وبينت الإحصائية الرسمية أن المنتخب الكرواتي كان نداً قوياً للأرجنتين على مدار مجريات اللقاء، رغم الترشيحات التي كانت تصب في مصلحة «التانغو» قبل المواجهة، إلا أن رفقاء لوكا مودريتش أثبتوا أن وصولهم إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي لم يكن وليد المصادفة، لكن في الوقت نفسه، فإن الفريق افتقد عامل الحظ، رغم الإحصاءات، سواء على مستوى الاستحواذ أو الهجمات والعرضيات.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره الكرواتي وصيف 2018 بنتيجة كبيرة 3-صفر، على ملعب لوسيل في نصف نهائي النسخة الـ22 المقامة في قطر.

وبمؤازرة حشد كبير من الجمهور الأرجنتيني، ما جعل رجال المدرب ليونيل سكالوني يشعرون كأنهم يلعبون على أرضهم، حسم أبطال 1978 و1986 اللقاء في الشوط الأول بفضل هدف للقائد ميسي (34 من ركلة جزاء) وثنائية لخوليان ألفاريس (39 و69).

وتلعب الأرجنتين في النهائي المقرر (الأحد) على الملعب عينه.

أرقام من المباراة

■■ أصبح ميسي أول لاعب أرجنتيني يُسجل خمسة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، منذ جابرييل عمر باتيستوتا عام 1998.

■■ ميسي أصبح الهداف الأفضل للأرجنتين في كأس العالم برصيد 11 هدفاً.

■■ بات ميسي سادس لاعب يُسجل في دور الـ16 وربع النهائي ونصف نهائي كأس العالم، بعد سكيلاتشي 1990 وبادجيو 1994 وستويشكوف 1994 وشوكر 1998 وشنايدر 2010.

■■ الأرجنتين ستخوض نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، أحرزت اللقب مرتين.

استلام الكرة

الأرجنتين: 349 مرة (183 في الهجوم و89 في الدفاع).

كرواتيا: 643 مرة (216 في الهجوم و136 في الدفاع).

محاولات اختراق الدفاع

الأرجنتين: 147 مرة (91 محاولة ناجحة).

كرواتيا: 182 مرة (129 محاولة ناجحة).

التمريرات

الأرجنتين: 408 (344 ناجحة).

كرواتيا: 624 (551 ناجحة).

العرضيات

الأرجنتين: 8 (2 ناجحة).

كرواتيا: 20 (4 ناجحة).

محاولات التسجيل

الأرجنتين: 10 (7 نحو المرمى).

كرواتيا: 12 (3 نحو المرمى). اقتحام الثلث الأخير من الملعبالأرجنتين: (7 من العمق).

كرواتيا: (7 من العمق).

الاستحواذ

%34 الأرجنتين

%54 كرواتيا

%12 الكرة متوقفة

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