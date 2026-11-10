نجم برشلونة راكيتيتش: أنا من عشاق دبي.. وأستمتع بأجوائها مع عائلتي

كشف نجم الكرة الكرواتية ونادي برشلونة الإسباني السابق، إيفان راكيتيتش، أن دبي تحظى بمكانة خاصة لديه، وأنه من محبي المدينة، ويحرص على زيارتها منذ سنوات للاستمتاع بأجوائها برفقة عائلته وأطفاله، معرباً عن تطلعه إلى العودة إليها قريباً في ظل وجود مكاتب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» في دبي.

وقال راكيتيتش، في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، إنه زار دبي مرات عدة على مدار السنوات الماضية، وأصبحت مكاناً مميزاً بالنسبة إليه ولعائلته، مضيفاً: «أنا من المعجبين كثيراً بدبي، وأستمتع دائماً بزيارتها، إنها مكان خاص جداً بالنسبة لي ولعائلتي وأطفالنا، وآمل أن أكون هناك مجدداً قريباً، خصوصاً أن رابطة الدوري الإسباني لديها مكاتب في دبي أيضاً، أتطلع إلى الاستمتاع بالمدينة والالتقاء بمزيد من الجماهير، ومتابعة أجواء لا ليغا من دبي».

حقبة فريدة

واستعاد النجم الكرواتي الحقبة التي شهدت تنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدوري الإسباني، واصفاً إياها بالفريدة، وقال إن وجود اثنين من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم خلال الفترة نفسها كان أمراً استثنائياً يصعب استيعابه، خصوصاً أن اللاعبين المحترفين عاصروا هذا التنافس عن قرب، وكانوا جزءاً من أجوائه.

وأضاف: «كانت حقبة فريدة، وربما تكون كلمة فريدة هي الوصف الأفضل لها، وجود اثنين من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم خلال الفترة نفسها أمر يصعب فهمه، ومن الصعب استيعاب كيف كان ذلك ممكناً، والأكثر تميزاً أننا كنا قريبين منهما، ونعيش أجواء التنافس بينهما».

وتابع: «أعتقد أننا سنحتاج إلى وقت طويل حتى ندرك أنهما لم يعودا موجودين في تلك المرحلة من كرة القدم، لكن علينا أيضاً أن نمنح الجيل الجديد الفرصة ليقدم نفسه ويصنع تاريخه، كانت فترة مميزة ومذهلة، وربما لن نشهد مجدداً وضعاً مماثلاً لما عشناه مع ليو وكريستيانو، لكن أجيالاً كثيرة ستظل تتحدث عن تلك الحقبة».

اللعب إلى جانب ميسي

وتعليقاً على التأثير الذي تركه ميسي في مسيرته، كشف راكيتيتش أن اللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني كان أحد دوافعه للانضمام إلى برشلونة، موضحاً أنه كان يفكر في فرصة اللعب مع ميسي والاستمتاع بما يقدمه داخل الملعب، وقال: «كان وجوده حافزاً كبيراً بالنسبة لي عندما سنحت لي فرصة التوقيع لبرشلونة، وكنت أفكر في الأمر وأقول لنفسي: يا له من أمر رائع أن تكون في الفريق نفسه مع ليونيل ميسي، وأن تتاح لك فرصة اللعب إلى جانبه والاستمتاع بما يقدمه، لا أقول إن بإمكانك أن تجعله أفضل، لأن ذلك صعب للغاية، لكن يمكنك أن تستمتع باللعب معه وتكون جزءاً من تجربته».

وأكد أن تأثير ميسي تجاوز حدود برشلونة والدوري الإسباني ليشمل كرة القدم العالمية، معرباً عن فخره بخوض أكثر من 300 مباراة إلى جانبه، وقال: «أعتقد أن تأثيره ليس في برشلونة فقط أو في الدوري الإسباني، وإنما في عالم كرة القدم بأكمله، أمر لا يصدق، وأنا فخور جداً بأنني حظيت بفرصة خوض أكثر من 300 مباراة إلى جانبه».

العرب يعشقون كرة القدم

وحول أسباب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الدوري الإسباني في العالم العربي، والجماهيرية الواسعة لبرشلونة وريال مدريد في المنطقة، أشار راكيتيتش إلى شغف الجمهور العربي بكرة القدم وتقديره لأسلوب اللعب الذي تقدمه الأندية الإسبانية.

وقال: «من خلال تجربتي أتيحت لي فرصة التعرف على كثير من العرب، واكتشفت أنهم يعشقون كرة القدم ويستمتعون بها حقاً، ويحبون مشاهدة هذا الأسلوب من اللعب، أعتقد أن هذا المزيج هو ما يجعل العلاقة مميزة بين الدوري الإسباني والجماهير العربية».

وشدد على أهمية تعزيز حضور المسابقة الإسبانية في المنطقة، مضيفاً: «علينا أن نعمل على إيصال لا ليغا إلى العالم العربي بصورة أكبر، وأن نمنح الجماهير في المنطقة فرصاً أكثر للاستمتاع بالدوري، وآمل أن نتمكن مستقبلاً من تعزيز هذا التواصل، وأن نعرّفهم بصورة أكبر، وبالتفصيل، بما يعنيه أن تكون جزءاً من الدوري الإسباني».

الجانب المؤلم

وعن ذكرياته مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 بروسيا، والتي بلغ خلالها المباراة النهائية، أقر راكيتيتش بأن عدم التتويج باللقب كان الجانب المؤلم في تلك الرحلة، لكنه اعتبر أن نجاح المنتخب في تعريف العالم بكرواتيا وقدراتها الكروية كان أكبر مكاسب المشاركة.

وقال: «هناك الكثير من اللحظات والتفاصيل، منها الجميل ومنها الصعب، وبالطبع أبرز ما لم يكن جيداً بالنسبة لنا هو أننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة النهائية، لكن الجانب الإيجابي أننا نجحنا في إظهار من نحن للعالم».

وأضاف: «قبل تلك البطولة، ربما لم يكن كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم يعرفون كرواتيا، أما الآن فقد أصبحوا يعرفونها، وأعتقد أن هذا كان أكبر مكسب يمكن أن نحصل عليه من المشاركة في كأس العالم».

وأكد أن جميع لحظات المشاركة مع المنتخب الوطني تظل استثنائية، منذ المباراة الأولى وحتى بلوغ النهائي، مؤكداً فخره بما قدمه المنتخب خلال البطولة، وقال: «كل اللحظات مع المنتخب الوطني تبقى مميزة، منذ المباراة الأولى وحتى الوصول إلى النهائي».

واختتم: «لقد كانت رحلة رائعة بالنسبة لنا، ونحن فخورون بأننا استطعنا أن نظهر للعالم بأسره أن كرواتيا تمتلك كرة قدم بمستوى عالٍ، وأننا قادرون على المنافسة في أكبر المحافل».

إيفان راكيتيتش:

. زرتُ دبي مرات عدة على مدار السنوات الماضية، وأصبحتْ مكاناً مميزاً بالنسبة لي ولعائلتي.

. تأثير ميسي تجاوز حدود برشلونة والدوري الإسباني، وأنا فخور بخوض أكثر من 300 مباراة إلى جانبه.