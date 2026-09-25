80 ألف تذكرة نفدت في ساعتين.. إقبال جماهيري ضخم على وداعية ميسي للأرجنتين

نفدت تذاكر المباراة التي ستجمع منتخب الأرجنتين بنظيره بنين، في 6 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد الظهور الوداعي للنجم ليونيل ميسي بقميص منتخب بلاده، وذلك في أقل من ساعتين على طرحها للبيع.

وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالاًِ جماهيرياً ضخماً، بعدما كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قادراً على بيع عدد أكبر بكثير من التذاكر، في ظل توفر نحو 80 ألف تذكرة فقط للمباراة المقرر إقامتها على ملعب "مونومنتال" في العاصمة بوينس آيرس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



وكان ميسي قد أعلن رحيله عن منتخب الأرجنتين بعد مسيرة دولية امتدت لـ21 عاماً، وذلك في نهاية أغسطس الماضي، قبل أن يقرر المدرب ليونيل سكالوني استدعاءه مجدداً لمواجهة بنين، من أجل منحه فرصة وداع تليق بمسيرته مع المنتخب.

ويمتلك ميسي الرقم القياسي مع منتخب الأرجنتين من حيث عدد المشاركات والأهداف, بعدما خاض 207 مباريات دولية وسجل 125 هدفاً، كما توج بكأس العالم 2022، وبلغ نهائي نسختي 2014 و2026، إلى جانب فوزه بلقبين في بطولة كوبا أمريكا.