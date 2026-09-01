ميسي طاف مع الأرجنتين حول كوكب الأرض بما يعادل 33 مرة في 21 عاماً

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم» من مسيرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه قبل اعتزاله دولياً أنه قطع مع منتخب بلاده مسافة جوية نظرية بلغت نحو 1.322 مليون كيلومتر، تعادل قرابة 33 دورة حول الأرض، خلال مسيرة دولية امتدت لأكثر من 21 عاماً، خاض خلالها 207 مباريات، منها 154 مباراة خارج الأرجنتين، وسجل 125 هدفاً بقميص «التانغو».

واستندت الإحصائية على خريطة المباريات الـ 207 الدولية التي شارك فيها ميسي مع الأرجنتين، داخل البلاد وخارجها، منذ ظهوره الدولي الأول أمام المجر في بودابست عام 2005، وصولاً إلى مباراته الأخيرة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

واعتمد الحساب مطار إيزيزا الدولي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نقطة مرجعية للانطلاق والعودة في كل بعثة، مع احتساب الرحلات الجوية بين المدن التي انتقل إليها المنتخب خلال البعثة واستبعاد التنقلات البرية.

وبذلك بلغ إجمالي المسافة 1.322 مليون كيلومتر، أي ما يعادل نحو 33 دورة حول الأرض، وفق محيطها عند خط الاستواء البالغ 40,075 كيلومتراً، كما تعادل المسافة نحو 1,556 ساعة تحليق مكافئ، أو قرابة 64.8 يوماً، عند اعتماد سرعة معيارية تبلغ 850 كيلومتراً في الساعة.

وأخذت الإحصائية في الاعتبار خصوصية كأس العالم 2022 في قطر، إذ خاضت الأرجنتين سبع مباريات في البطولة من دون الحاجة إلى رحلات جوية داخلية، ولذلك احتُسبت المسافة الجوية على خط إيزيزا – الدوحة – إيزيزا، بينما استُبعدت التنقلات البرية بين الدوحة والريان وبقية الملاعب.

وراعت الإحصائية كذلك طبيعة مشاركة الأرجنتين في كوبا أميركا 2021، عندما اتخذ المنتخب من مقر تدريبه في منطقة إيزيزا بالأرجنتين مقراً له، وكان يسافر إلى البرازيل لخوض مبارياته، ثم يعود إلى الأرجنتين بدلاً من الإقامة في البرازيل طوال البطولة.

وعند توزيع المسافة الإجمالية على مباريات ميسي الـ207، بلغ متوسط السفر الجوي النظري نحو 6,388 كيلومتراً لكل مباراة، وفق إجمالي المسافة البالغ 1,322,435 كيلومتراً.

وشارك ميسي خلال مسيرته في ست نسخ من كأس العالم، من ألمانيا 2006 إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026، مروراً بجنوب افريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022 وهي المحطة الأبرز بعد قيادته الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث.

وأما مونديال 2026 فكان الفصل الأخير في رحلته الدولية، إذ تنقل المنتخب الأرجنتيني بين عدد من المدن الأميركية قبل بلوغ نيوجيرسي وخوض النهائي أمام إسبانيا على ملعب «ميتلايف»، في المباراة رقم 207 لميسي بقميص بلاده، لتكون تلك المواجهة آخر ظهور له مع «التانغو».