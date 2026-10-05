الأرجنتين تستعد لـ"رقصة التانغو الأخيرة" مع الأسطورة ميسي

تستعد الأرجنتين لتوديع الأسطورة ليونيل ميسي فيما يسمى "رقصة التانغو الأخيرة" حينما يخوض بطل كأس العالم 2022 المباراة الأخيرة له بقميص الفريق.

وسيكون ذلك محور الاهتمام بما يتضمنه من الوصول الأخير لمعسكر الفريق والحصة التدريبية الأخيرة.

وسيقام حفل لتوديع ميسي بعد مسيرة دامت 21 عاما مع المنتخب الأرجنتيني ، وذلك حينما يواجه منتخب بنين في بوينس آيرس مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش)، ومن يتذكر لحظات الوداع المؤثرة والدموع التي ذرفها ميسي عند رحيله عن ناديه المحبوب برشلونة عام 2021، يمكنه أن يتخيل حجم المشاعر الجياشة التي ستصاحب وداعه في الأرجنتين.

وقال ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني: "منذ اللحظة التي تطأ فيها قدماه أرض ملعب "مونومنتال"، سيكون يوما لا ينسى للجميع".

وكان ميسي قد أعلن في شهر أغسطس الماضي أنه سيعتزل اللعب دوليا هذا العام.

وقال اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً آنذاك: "لقد كان قراراً آلمني في أعماق روحي ولا يزال يؤلمني، لكنني أدرك أن الوقت قد حان".

لقد تركت الخسارة في نهائي كأس العالم ،وما صاحبها من نهاية حلم الحفاظ على اللقب، ووفاة والده خورخي عن عمر ناهز 68 عاما، أثرا عميقا في نفس أسطورة كرة القدم العالمية، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار.

وعلى عكس المرة الأولى التي اعتزل فيها اللعب الدولي عام 2016 ،عقب خسارة أخرى في نهائي بطولة كبرى، فإن هذه المرة ستكون النهاية الفعلية لمسيرته الدولية.

وقال سكالوني، الذي ترتبط قصة نجاحه ارتباطا وثيقا بمسيرة ميسي: "هناك شعور بالحزن لأنه لن يكون موجودا بعد الآن، وليس من منظور كروي فقط".

وتواجد كل من ميسي وسكالوني في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني المشارك في كأس العالم عام 2006، قبل أن ينهي سكالوني مسيرته كلاعب في عام 2015، ومنذ توليه تدريب المنتخب الأرجنتيني في عام 2018، نجح سكالوني في بناء فريق يتمحور حول ميسي، وهو الفريق الذي توج بلقب كوبا أميركا عامي 2021 و2024، وبكأس العالم عام 2022، كما بلغ نهائي كأس العالم مجددا في النسخة التالية 2026.

وقال سكالوني: "سيستمر المنتخب الأرجنتيني في طريقه، لكننا سنفتقده بالتأكيد".

سيفتقد هذا الفريق لميسي، فقد كان قائدا لهم وفي الوقت ذاته واحدا منهم، وكان زملاؤه بمثابة المعجبين والحراس الشخصيين له، كما أن الأمة التي تعشق كرة القدم، والتي أحبت يوما دييجو مارادونا، وقعت أيضا في حب ميسي.

وعندما يطوي ميسي صفحة مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني، سيظل مرتبطا بعقد مع نادي إنتر ميامي يمتد حتى نهاية عام 2028، ومن المتوقع أن يعتزل كرة القدم بعد ذلك.

وفي الوقت الذي ستبدأ حقبة جديدة للجماهير الأرجنتينية التي لم تتعرف على موقف سكالوني من تجديد عقده نهاية هذا العام أم لا، فأن ميسي بدأ بالفعل في مرحلة جديدة من حياته، حيث يملك إمبراطورية صغيرة تضم سلسلة فنادق واستثمارات عقارية وناديين في إسبانيا.