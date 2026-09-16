ميسي يؤدي "رقصته الأخيرة" خلال وداع تاريخي في أكتوبر

استدعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قائد المنتخب ليونيل ميسي لخوض مباراة وداعية على أرضه، أمام منتخب بنين على ملعب "مونومنتال" في العاصمة بوينس آيرس يوم 6 أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى منحه الوداع الذي يستحقه أمام الجماهير الأرجنتينية، بعد اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 39 عاماً، بعد مسيرة دولية امتدت 21 عاماً .

وكتب ميسي في بيان اعتزاله "بعد الوقت الذي مضى منذ نهائي كأس العالم، وبعد تفكير عميق، أريد أن أعلن للجميع اعتزالي اللعب مع منتخب الأرجنتين"، واصفاً القرار بـ "المؤلم".

ويُعتبر ميسي، المولود في 24 يونيو 1987 في روساريو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث خاض 207 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وسجل معه 125 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب وأكثر اللاعبين تمثيلاً له .

وقاد ميسي الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، منهياً انتظاراً دام 36 عاماً، كما فاز ببطولة كوبا أميركا في نسختي 2021 و2024 .

وفي كأس العالم 2026، سجل ميسي 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن تخسر الأرجنتين النهائي أمام إسبانيا.