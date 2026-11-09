هاري كين خارج تشكيل "فيفبرو" وتواجد ميسي ومبابي وهالاند ويامال

أعلنت نقابة لاعبي ولاعبات كرة القدم "فيفبرو" عن تشكيل العالم للرجال لعام 2026.

وشهد تشكيل العام تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي وصل لنهائي كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، كما شهدت تواجد النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة و الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" أواخر أكتوبر الماضي.

وإلى جانب يامال، شهد التشكيل تواجد ثلاث لاعبين إسبان أخرين توج معهم بلقب كأس العالم و هم حارس المرمى ديفيد رايا، الذي تألق مع أرسنال الإنجليزي وحصل معه على لقب الدوري ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى رودري المنتقل هذا الموسم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي والمدافع الشاب باو كوبارسي.

كما شهد التشكيل تواجد ثلاثي باريس سان جيرمان الذي حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وفاز به للعام الثاني على التوالي، وهم المغربي أشرف حكيم والبرتغالي نونو مينديز ومواطنه فيتينيا.

وبرز النجم النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والذي نافس على لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، والفرنسي كيليان مبابي الذي توج بلقب هداف البطولة كما أنه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

ومثل النجم الإنجليزي جود بلينغهام بلاده في التشكيل، حيث نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لقبل نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين 1/2.

وغاب النجم الإنجليزي الآخر، هاري كين، هداف بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي والذي فاز بجائزة "بالون دور" عن تشكيل العام رغم قيادته فريقه للفوز بالدوري الألماني والوصول لقبل نهائي أبطال أوروبا، وكذلك تألقه في مونديال 2026 وقيادته المنتخب الإنجليزي إلى الفوز بالمركز الثالث.

وجاء تشكيل "فيفبرو" للرجال كالتالي:-

حارس المرمى : ديفيد رايا ( إسبانيا وأرسنال)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان ) - باو كوبارسي (إسبانيا وبرشلونة) - نونو مينديز (البرتغال وباريس سان جيرمان).

وسط الملعب: فيتينيا (البرتغال وباريس سان جيرمان) - جود بلينغهام (إنجلترا وريال مدريد) - رودري (إسبانيا وبرشلونة)

الهجوم : كيليان مبابي (فرنسا وريال مدريد) - إيرلنج هالاند (النرويج ومانشستر سيتي) - ليونيل ميسي (الأرجنتين وإنتر ميامي) - لامين يامال (إسبانيا وبرشلونة).