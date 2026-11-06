ميسي ضد رونالدو.. ماذا قدم كل نجم مع منتخب بلاده؟

على مدار أكثر من عقدين، احتدم الصراع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في واحدة من أعظم المنافسات بتاريخ كرة القدم، امتدت إلى مختلف الأرقام والإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة على صعيد المنتخبات الوطنية، باعتزال النجمين اللعب دوليا خلال عام 2026.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم 31 أغسطس 2026، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يسير رونالدو على خطاه بعد نحو 66 يوماً، من خلال مقطع فيديو عاطفي ودّع فيه منتخب البرتغال وجماهيره.

وفيما يلي مقارنة لمسيرتي الأسطورتين على الصعيد الدولي:

يتفوق رونالدو على ميسي من حيث عدد المشاركات الدولية، بعدما خاض 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، مقابل 208 مباريات للنجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

واستهل رونالدو مشواره الدولي بمواجهة ودية أمام كازاخستان يوم 20 أغسطس 2003، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة أمام ويلز يوم 24 سبتمبر 2026، عقب الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

أما ميسي، فكانت بدايته الدولية مع الأرجنتين في مباراة ودية أمام المجر يوم 17 أغسطس 2005، قبل أن يودّع منتخب بلاده يوم 7 أكتوبر 2026، خلال مباراة تكريمية أمام بنين أقيمت على ملعب المونومنتال.

وغادر رونالدو منتخب البرتغال متربعاً على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية، بعدما سجل 146 هدفاً، كان آخرها في شباك كرواتيا خلال دور الـ32 من كأس العالم 2026.

في المقابل، أنهى ميسي مسيرته الدولية برصيد 126 هدفاً مع الأرجنتين، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية، وكان هدفه الأخير في مرمى بنين خلال المباراة التي شهدت وداعه الرسمي.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، تنقلب الأفضلية لصالح النجم الأرجنتيني، الذي قدم 69 تمريرة حاسمة، مقابل 45 لرونالدو.

وقاد ميسي، الأرجنتين إلى إحراز 4 ألقاب هي: كوبا أمريكا 2021 و2024، كأس فيناليسيما، كأس العالم 2022، مقابل 3 ألقاب حققها رونالدو مع البرتغال هي: يورو 2016، دوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.

يتشارك ميسي ورونالدو إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، باعتبارهما أول لاعبين يشاركان في مباريات خلال 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وبدأت رحلتهما المونديالية معاً في نسخة ألمانيا 2006، قبل أن تتواصل في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، ثم النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

وخاض ميسي 34 مباراة، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة، في المقابل، خاض رونالدو 27 مباراة في نهائيات كأس العالم، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفين، وكان أفضل إنجازاته بلوغ الدور نصف النهائي مع البرتغال في نسخة ألمانيا 2006، قبل إنهاء البطولة في المركز الرابع.

وحصل رونالدو على 32 بطاقة صفراء خلال مسيرته الدولية، مقابل 9 بطاقات فقط لميسي.

أما البطاقات الحمراء، فنالها ميسي مرتين، وكلتاهما مباشرة، خلال مواجهتي المجر الودية وتشيلي في كوبا أمريكا 2019، بينما تلقى رونالدو بطاقة حمراء واحدة، جاءت مباشرة أيضاً، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، في مواجهة إيرلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.