تلتقي إسبانيا بطلة العالم مع فرنسا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفقا للقرعة التي سُحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وتضع المواجهات الأخرى إنجلترا أمام النرويج، والبرتغال حاملة اللقب مع هولندا، فيما تواجه بلجيكا نظيرتها ألمانيا.

وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026 في يوليو، في طريقها إلى إحراز اللقب.

كما تغلبت على "الزرق" 5-4 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأمم العام الماضي.

وتقام مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً في أواخر مارس، وتستضيف إسبانيا أولاً بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، فيما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى.

وفازت إسبانيا بالمسابقة عام 2023، فيما تغلبت عليها فرنسا لتحرز نهائي 2021.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزها على إسبانيا خارج أرضها في مباراتها الأخيرة، وجاءت مكافأتها بمواجهة تحظى بها بامتياز استقبال النروج إيابا.

وتغلبت إنجلترا بصعوبة على النروج في ربع نهائي كأس العالم هذا العام قبل أن تخسر أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

وسيتأهل الفائزون في ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام في يونيو في مكان لم يحدد بعد.

وستلعب إسبانيا أو فرنسا أمام هولندا أو البرتغال في نصف النهائي، فيما ستواجه إنجلترا بلجيكا أو ألمانيا إذا تجاوزت النرويج.

كما ستقام مباريات فاصلة للهبوط بين المستويين الأول والثاني في أواخر مارس، حيث ستسعى ويلز التي أنهت منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمركز الأخير، إلى البقاء بين نخبة المنتخبات عندما تواجه سلوفينيا ذهاباً وإياباً.

أما إيرلندا التي حلت ثانية في مجموعتها ضمن المستوى الثاني، فستواجه كرواتيا، فيما تلتقي الدنمارك مع البوسنة والهرسك، وتواجه المجر منتخب صربيا.

والمنتخبات الأربعة التي ضمنت الصعود إلى المستوى الأول هي سويسرا، إيرلندا الشمالية، النمسا والسويد.