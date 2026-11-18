وصلت العلاقة بين النجم العالمي ليونيل ميسي وقيادة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تابيا، إلى مرحلة من القطيعة شبه التامة، في ظل خلافات متصاعدة دفعت قائد المنتخب السابق إلى اتخاذ خطوات قانونية لمنع الاتحاد من استغلال اسمه وصوره لأغراض تجارية.

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن ميسي قرر الابتعاد عن الهيكل الإداري للاتحاد، مستعيناً بمستشارين قانونيين لإعداد إخطار رسمي يطالب فيه بوقف استخدام اسمه وصوره والمواد الترويجية والمرئية التي يظهر فيها، ضمن الحملات والأنشطة التجارية التابعة للاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأرجنتيني تحقيقات قضائية وشبهات مالية تطال إدارته، ولا سيما تابيا وكذلك أمين صندوق الاتحاد بابلو توفيغينو، وسط مزاعم تتعلق بإنشاء شبكة شركات خارج الأرجنتين لإخفاء مسار مبالغ مالية كبيرة كان يفترض توجيهها إلى الأندية المحلية.

وحسب مصادر مقربة من عائلة اللاعب، فإن ميسي لا يريد أن يرتبط اسمه أو صورته بأي شبهات تتعلق بمخالفات مالية أو إدارية، حرصاً على حماية سمعته ومكانته اللتين بناهما طوال مسيرته الكروية.

وتعود جذور الخلافات التجارية إلى فترة سابقة، إذ سمح تابيا خلال كأس العالم الأخيرة لعلامة تجارية أرجنتينية ترعى الاتحاد باستخدام صورة "البرغوث" في حملة إعلانية واسعة، رغم ارتباط اللاعب بعقد حصري مع علامة تجارية أميركية منافسة. وأثار ذلك الموقف إشكالاً لدى ممثلي اللاعب الذين اضطروا إلى تقديم توضيحات لشركائه التجاريين الدوليين.

وامتدت الخلافات إلى مباراة تكريم ميسي ووداعه للمنتخب أمام بنين، والتي أقيمت على ملعب "مونومنتال" بعدما تعرض تنظيم الاتحاد لانتقادات حادة بسبب مشكلات في الصوت والإضاءة والعرض البصري المصاحب للمناسبة. ومن بين الأخطاء التي أثارت الاستغراب، عرض بطائرة مسيرة ظهر فيه ميسي يسدد الكرة بقدمه اليمنى رغم أنه لاعب أعسر.

وزادت حدة التوتر بعدما حاول الاتحاد تحميل نادي ريفر بليت مسؤولية المشكلات التنظيمية، وهو ما نفاه مسؤولو النادي. وفي خضم هذه الخلافات، التقى ميسي رئيس النادي ستيفانو دي كارلو الذي منحه عضوية شرفية، فيما أهدى النجم العالمي قميصه الأخير مع المنتخب إلى متحف النادي.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من ميسي أو تابيا بشأن هذه التطورات، فإن المعلومات التي أوردتها صحيفة "كلارين" تشير إلى أن العلاقة التي جمعت الطرفين سنوات طويلة تمر بواحدة من أصعب مراحلها.

وبينما لا يزال وضع الإخطار القانوني غير محسوم، إذ تشير بعض المصادر إلى أنه سُلّم بالفعل، فيما تؤكد أخرى أن صيغته النهائية أصبحت جاهزة للإرسال، يبدو ميسي مصمماً على اتخاذ خطوات لحماية اسمه وصورته من أي تداعيات محتملة للقضايا والشبهات التي تحيط بالاتحاد الأرجنتيني.