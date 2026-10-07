من الحلم إلى المجد.. أبرز محطات ميسي مع الأرجنتين

أسدل ليونيل ميسي،الستار على مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني الذي قاده للفوز بكأس العالم عام 2022 وكوبا أميركا مرتين، وذلك بعد 21 عاما و126 هدفا بقميص "ألبيسيليستي".

وهذه أبرز محطاته مع المنتخب:

2006: بزوغ النجم في كأس العالم

بعد عشرة أشهر فقط على ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، في بداية صادمة انتهت بطرد بعد أقل من دقيقة على دخوله أرض الملعب، استدعى خوسيه بيكرمان اليافع ميسي إلى تشكيلة الأرجنتين المشاركة في مونديال 2006 في ألمانيا.

ودخل ابن مدينة روساريو في الدقيقة 74 من المباراة الثانية في دور المجموعات في 16 يونيو 2006، عندما كانت الأرجنتين تتقدم بثلاثية نظيفة على صربيا ومونتينيغرو.

وبعد أربع دقائق فقط من نزوله، مرّر كرة حاسمة لهيرنان كريسبو، قبل أن يضيف اسمه إلى قائمة الهدافين لاحقا ويختتم الفوز الكاسح للأرجنتين (6-0)، وكل ذلك قبل أن يبلغ التاسعة عشرة من عمره.

2014: قريب جدا... وبعيد جدا

بعد خروجين متتاليين من ربع النهائي أمام ألمانيا (2006 و2010)، التقت الأرجنتين مجددا مع غريمتها اللدودة في نهائي مونديال 2014.

وبعدما عجز عن التسجيل في النسخة السابقة من كأس العالم، سجل ميسي هذه المرة أربعة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة خلال البطولة التي اختير أفضل لاعب فيها عقب النهائي.

لكن مهاجم برشلونة الإسباني الذي بات قائدا لـ"ألبيسيليستي"، وقف عاجزا أمام الـ"مانشافت" الذي تُوّج بطلاً للعالم بعد شوطين إضافيين (1-0).

2016: وداع أول... لم يدم طويلا

رغم أمجاده على صعيد الأندية، عانى ميسي كثيرا مع المنتخب، فبعد خسارة نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي عام 2015، بعد عام واحد من الإخفاق في كأس العالم، كانت كتيبة المدرب تاتا مارتينو تتطلع إلى الثأر في نهائي كوبا أميركا في 26 يونيو 2016.

ومثل العام السابق، حُسمت المباراة بركلات الترجيح، لكن "ألبيسيليستي" سقط مجددا أمام التشيليين بعد إهدار لوكاس بيليا... وميسي لمحاولتيهما.

وأعلن النجم الأرجنتيني، وهو في التاسعة والعشرين من عمره فقط، اعتزاله اللعب الدولي وسط حالة من اليأس.

لكن بعد مناشدات من الشعب الأرجنتيني بأكمله، من الأسطورة دييغو مارادونا إلى الرئيس ماوريسيو ماكري، عاد إلى المنتخب بعد شهرين فقط.

2021: الذهب القاري أخيرا

في حين كان على وشك مغادرة برشلونة بعد 17 موسما بألوان النادي الكاتالوني، بدا ميسي غير متأثر خلال كوبا أميركا 2021 في البرازيل. فقد تقاسم صدارة الهدافين وكان أفضل صانع ألعاب في البطولة، وقاد منتخب بلاده إلى النهائي أمام "سيليساو".

وفي 10 يوليو 2021، وعلى أرض "معادية"، خرجت الأرجنتين منتصرة بفضل أنخل دي ماريا (1-0).

وبعد ثلاث هزائم نهائية (2007 و2015 و2016)، أحرز ميسي أخيرا اللقب القاري وتذوق طعم أول تتويج كبير له مع المنتخب الأرجنتيني.

2022: على قمة العالم

تحت قيادة ليونيل سكالوني، دخل "ألبيسيليستي" كأس العالم في قطر بحماس كبير، وكان "البرغوث" يحلم بتحقيق الثنائية بعد التتويج القاري.

وتألق ميسي في الأدوار الإقصائية (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان بدءا من ثمن النهائي)، ليقود الأرجنتين إلى المباراة النهائية.

وفي 18ديسمبر 2022 في لوسيل، أكد قائد الأرجنتين مكانته بتسجيله هدفين في مرمى فرنسا، قبل أن يرد كيليان مبابي بثلاثية دفعت المباراة إلى ركلات الترجيح (3-3).

وجاءت لحظة التتويج عبر زميله غونسالو مونتييل الذي سجل الركلة الحاسمة بعد إهدار فرنسيين لمحاولتيهما، ليمنح "ألبيسيليستي" النجمة الثالثة.

وفي سن الخامسة والثلاثين، كان ميسي قد فاز بكل شيء.

2026: نهاية الحقبة في نيوجيرزي

بعد إحراز لقب قاري ثان عام 2024، حلم صاحب الكرات الذهبية الثماني برقصة أخيرة ذهبية في كأس العالم بأميركا الشمالية حيث خاض سادس مونديال في مسيرته.

وفي هذه البطولة الاستثنائية التي شاركت فيها 48 دولة وأقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ترك بصمته منذ المباراة الأولى للأرجنتين أمام الجزائر، مسجلا ثلاثية قبل أسبوع من بلوغه التاسعة والثلاثين.

وبذلك عادل الألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، قبل أن ينفرد موقتا بالرقم القياسي بعد خمسة أيام بفضل ثنائية في مرمى النمسا.

كما سجل في مرمى الأردن ثم الرأس الأخضر في دور الـ32، قبل أن يحرز هدفه الثامن في البطولة في السابع من يوليو خلال الفوز على مصر (3-2) في ثمن النهائي بعد التخلف أمام الفراعنة 0-2

لكن ذلك الهدف الـ21 له في كأس العالم (أقل بهدف واحد من الرقم القياسي الذي بات باسم الفرنسي كيليان مبابي)، كان الأخير له. فقد صام عن التسجيل في ربع النهائي أمام سويسرا (3-1) ثم في نصف النهائي ضد إنجلترا (2-1)، كما عجز عن هز الشباك في النهائي في 19يوليو على ملعب "ميتلايف" أمام إسبانيا التي انتزعت اللقب العالمي من الأرجنتينيين (1-0).

وكتب في اليوم التالي على إنستغرام: "الألم شديد جدا، وسيكون من الصعب أن تلتئم هذه الجراح".