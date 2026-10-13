الركراكي: رونالدو لم يحظَ في البرتغال بهالة ميسي في الأرجنتين

رأى المدرب السابق للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن كريستيانو رونالدو لم يحظَ في البرتغال بالهالة التي أحاطت بالأرجنتيني ليونيل ميسي في بلاده، معتبراً أن طريقة التعامل مع المرحلة الأخيرة من مسيرة نجم النصر السعودي الحالي في منتخب بلاده «لم تكن موفقة».

وأعلن الاتحاد البرتغالي، السبت الماضي، فتح إجراء انضباطي بحق رونالدو (41 عاماً)، الذي غادر معسكر المنتخب بعد خلاف مع مدربه جورجي جيزوس، حيال سياسة إشراكه في المباريات الأخيرة للبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الركراكي، خلال ظهوره في برنامج «كانال فوتبول كلوب» على قناة «كانال+» الفرنسية، إن رونالدو قدّم الكثير للكرة البرتغالية، وأسهم في تعزيز مكانة اللاعبين ومنح منتخب بلادهم حضوراً أكبر على الساحة الدولية.

وأضاف: «لقد قدّم كريستيانو رونالدو الكثير للبرتغال، فالمكانة التي اكتسبها العديد من اللاعبين البرتغاليين، وكذلك كرة القدم البرتغالية نفسها، تعود إلى ما حققه رونالدو».

وفي تعليقه على الجدل المحيط بالنجم البرتغالي، شدد الركراكي على أن ما قدمه رونالدو لا يعني أنه يستطيع التصرف دون قيود، لكنه انتقد الطريقة التي أُديرت بها الأمور في المرحلة الأخيرة، معتبراً أن التواصل بين الأطراف المعنية كان ينبغي أن يكون أكثر وضوحاً.

وقال: «هذا لا يمنحه الحق في فعل ما يشاء، لكنني أعتقد أن كل شيء في هذه المرحلة الأخيرة أُدير بطريقة سيئة. كان ينبغي أن يجلسوا معه ويقولوا له علينا أن نتوقف هنا».

وتطرق مدرب المغرب الذي غادر منصبه على رأس «أسود الأطلس» في مارس 2026 بعد أربع سنوات من إنجاز الوصول إلى نصف نهائي مونديال 2022 في قطر إلى العلاقة بين رونالدو ومدربه السابق في النصر جورجي جيزوس، مشيراً إلى أن معرفتهما السابقة كانت تتيح المجال لحوار أكثر وضوحاً بشأن مستقبل اللاعب مع المنتخب البرتغالي، معتبراً أن ما حدث ألحق الضرر بالطرفين.

كما تناول الركراكي المقارنة بين رونالدو وميسي، مشيراً إلى أن طموح النجم البرتغالي قد يرتبط برغبته في بلوغ حاجز الألف هدف خلال مسيرته، وربما تحقيق ذلك بقميص منتخب بلاده.

وقال: «أعتقد أن رونالدو، بدافع الكبرياء أيضاً، يرغب في الوصول إلى ألف هدف، وربما تحقيق ذلك مع المنتخب الوطني، لكن النتيجة في النهاية تعطي صورة سيئة».

وأضاف: «ما أريد قوله هو أن ما حدث لم يكن ليحدث أبداً في الأرجنتين، فالإعجاب الكبير الذي يكنّه الأرجنتينيون لميسي، وكذلك اللاعبون له، لم أشعر بأن البرتغاليين أظهروا لرونالدو المستوى نفسه».

وأوضح أن لاعبي الأرجنتين أبدوا استعداداً لبذل الجهد والقتال من أجل ميسي حتى خلال كأس العالم الأخيرة، في حين رأى أن المنتخب البرتغالي لم يُظهر المستوى نفسه من الالتفاف الجماعي حول رونالدو.