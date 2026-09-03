تكريماً لمسيرته مع «التانغو».. الدوري الأرجنتيني يتوقف في الدقيقة 10 لتحية ميسي

يستعد الدوري الأرجنتيني لتكريم النجم ليونيل ميسي، بعد اعتزاله اللعب الدولي، إذ ستتوقف جميع مبارياته عند الدقيقة العاشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتخصيص دقيقة من التصفيق للاعب.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «تكريماً لمسيرة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، سيوقف الحكام اللعب عند الدقيقة العاشرة في جميع المباريات، على أن تُخصص دقيقة للتصفيق له»، نقلاً عن «بي بي سي سبورت».

وكان قد أعلن ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، اعتزاله اللعب الدولي، الاثنين الماضي، بعد مسيرة حافلة ارتدى خلالها القميص رقم 10 وقاد منتخب الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

يُشار إلى أن المباراة الأخيرة للفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات بقميص «التانغو» كانت في نهائي كأس العالم 2026، يوليو الماضي، الذي خسرته الأرجنتين أمام إسبانيا.