العاجل: لا توجد ركلة جزاء ثانية للأرجنتين أمام كرواتيا

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن «خبرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، الذي أدار قمة الأرجنتين وكرواتيا، أول من أمس، في نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022)، التي انتهت بتأهل (التانغو) إلى النهائي بعد الفوز 3-صفر، ساعدته في إدارة المباراة بشكل سليم، وأنه لا وجود لركلة جزاء ثانية للأرجنتين».

وأكد العاجل لـ«الإمارات اليوم»، أن ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت لمصلحة لاعب الأرجنتين ألفاريز وسجل منها ميسي الهدف الأول في الدقيقة «34» صحيحة، وتقنية «الفار» أكدت صحة قرار الحكم، كون حارس كرواتيا ليفاكوفيتش قام بعرقلة ألفاريز. وأكد العاجل صحة هدفي ألفاريز «39» و«69»، موضحاً في الوقت ذاته عدم وجود ركلة جزاء للأرجنتين في الشوط الأول بداعي لمس مدافع كرواتيا الكرة بيده، علماً أن الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كان حكماً رابعاً في هذه المباراة.

وتابع: «هناك حالتان جدليتان في الشوط الأول، أولهما في الدقيقة 30، حين تم احتساب ركلة جزاء للأرجنتين، وفي تقديري قرار الحكم كان سليماً، والثانية كانت في الدقيقة 41، وهي مطالبة لاعبي الأرجنتين بركلة جزاء بداعي لمس مدافع كرواتيا الكرة بيده داخل خط الـ18، وقرار الحكم كان صائباً بعدم احتسابها، وأيد «الفار» قراره كون يد مدافع كرواتيا كانت في الوضع السليم».

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