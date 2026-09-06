في أول مباراة منذ اعتزاله اللعب الدولي.. ميسي يصنع هدفاً لإنتر ميامي
قدّم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في مباراة إنتر ميامي التي انتهت بالتعادل 2-2 مع أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في فلوريدا، الليلة الماضية، في أول ظهور للاعب الأرجنتيني منذ إعلان اعتزاله اللعب الدولي الأسبوع الماضي.
وشارك ميسي، الذي كان قائد الأرجنتين أثناء فوزها بكأس العالم 2022 وخلال تحقيق المركز الثاني في نسخة 2026، في التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي في مباراة انطلقت متأخرة بأكثر من 90 دقيقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرق.
وأرسل اللاعب (39 عاما) ركلة ركنية قوية سددها لاعب الوسط كاسيميرو برأسه في مرمى حارس أتلانتا لوكاس هويوس ليمنح ميامي التقدم في الدقيقة 32.
لكن تقدّم ميامي لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ انزلق كاسيميرو أثناء التعامل مع عرضية ارتدت من حارس مرماه دين سانت كلير، لتستقر عند أقدام لاعب أتلانتا ميجيل ألميرون الذي سددها في المرمى ليتعادل الفريقان.
وأعاد لويس سواريز التقدّم لميامي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، لكن بريل إمبولو سجل ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليمنح أتلانتا نقطة.
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