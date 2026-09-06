في أول مباراة منذ اعتزاله اللعب الدولي.. ميسي يصنع هدفاً لإنتر ميامي

قدّم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في مباراة إنتر ميامي التي انتهت ​بالتعادل 2-2 مع أتلانتا يونايتد في الدوري ‌الأميركي للمحترفين لكرة القدم في فلوريدا، الليلة الماضية، في أول ظهور للاعب الأرجنتيني منذ إعلان اعتزاله اللعب الدولي الأسبوع الماضي.

وشارك ​ميسي، الذي كان قائد الأرجنتين أثناء فوزها ​بكأس العالم 2022 وخلال تحقيق المركز الثاني ⁠في نسخة 2026، في التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي ​في مباراة انطلقت متأخرة بأكثر من 90 دقيقة بسبب ​هطول الأمطار الغزيرة والبرق.

وأرسل اللاعب (39 عاما) ركلة ركنية قوية سددها لاعب الوسط كاسيميرو برأسه في مرمى حارس أتلانتا لوكاس ​هويوس ليمنح ميامي التقدم في الدقيقة 32.

لكن تقدّم ​ميامي لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ انزلق كاسيميرو أثناء ‌التعامل ⁠مع عرضية ارتدت من حارس مرماه دين سانت كلير، لتستقر عند أقدام لاعب أتلانتا ميجيل ألميرون الذي سددها في المرمى ليتعادل الفريقان.

وأعاد لويس سواريز التقدّم ​لميامي قبل ​نهاية الشوط ⁠الأول مباشرة، لكن بريل إمبولو سجل ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليمنح أتلانتا ​نقطة.