كين يتحدى إسبانيا: منتخب إنجلترا سيثبت أنه قادر على تحقيق ما يريده

وجّه قائد منتخب إنجلترا هاري كين رسالة قوية قبل مواجهة المنتخب الإسباني بعد غدٍ، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لصحيفة «سبورت» الإسبانية إن «منتخب (الأسود الثلاثة) سيثبت أنه قادر على تحقيق ما يريده. هدفنا بالتأكيد إنهاء المجموعة في الصدارة. بعد خسارتنا أمامهم في المباراة الأولى، تعاهدنا على الفوز بجميع مبارياتنا حتى المواجهة المقبلة، والآن لدينا الفرصة المثالية لإثبات ما نحن قادرون على تحقيقه».

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا 2-1 في ويمبلي، وسجل هاري كين هدف الانتصار من ركلة جزاء، ليُبقي آمال «الأسود الثلاثة» قائمة في انتزاع صدارة المجموعة من إسبانيا.

وأبدى كين سعادته بالتكريم الذي حظي به قبل المباراة عقب تتويجه بالكرة الذهبية، واصفاً الاستقبال بأنه «لفتة رائعة ومذهلة»، لكنه شدد على أن الأهم بعد انطلاق المباراة كان حصد النقاط الثلاث.