كريستيانو رونالدو ينشر رسالة غامضة.. حكمة مشفرة

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة غامضة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وذلك عقب الفترة الصعبة التي مر بها بعد خروج منتخب البرتغال من كأس العالم 2022 بالخسارة أمام المغرب في ربع النهائي.



ونشر رونالدو صورة مكتوبا عليها "هناك 3 جوانب للواقع، وهي: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر".



وودع أسطورة البرتغال المونديال بالدموع وحصل على تعاطف المتابعين بعدما خسر بشكل كبير فرصة تحقيق إنجاز الفوز بلقب كأس العالم خصوصاً أنه سيبلغ من العمر 41 عاماً في النسخة المقبلة 2026.



وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، عقب إجراء اللاعب لحوار تلفزيوني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.