محمد عبدالله والحمادي ضمن طاقم تحكيم قمة فرنسا وإنجلترا اليوم

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن، ليكون حكماً رابعاً في مباراة القمة بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، المقررة اليوم، ضمن الدور ربع النهائي في كأس العالم «قطر 2022». ويدير المباراة حكم الساحة البرازيلي ويلتون سامبيو.

يذكر أن الاتحاد الدولي كان قد أبقى، أول من أمس، على طاقم التحكيم الإماراتي، الذي يضم إلى جانب محمد عبدالله حسن، كلاً من المساعدين محمد الحمادي، وحسن المهري، وذلك للاستمرار ضمن قائمة الحكام لبطولة كأس العالم، بعدما قرر تقليص عدد الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة. وتم أيضاً تعيين الحكم الإماراتي المساعد محمد الحمادي حكماً خامساً في المباراة نفسها.

يذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي كان ظهر بأداء مميز، وتولى إدارة مباراتين ضمن الدور الأول، كانت الأولى خلال لقاء إسبانيا وكوستاريكا في المجموعة الخامسة وانتهى بفوز «الماتادور» بنتيجة 7-0، وأيضاً مباراة الكاميرون وصربيا في المجموعة السابعة، وانتهت بالتعادل 3-3. وقدم مستوى تحكيمياً مميزاً، ما جعله مؤهلاً لإدارة مباريات في أدوار متقدمة في البطولة، مع انطلاق دور الثمانية.

وأكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الحكم الدولي السابق، محمد عمر، أن الأداء التحكيمي الذي قدمه طاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم 2022 بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري، يؤهله لإدارة أدوار متقدمة في البطولة، مشيراً إلى أنهم راضون كل الرضا عما قدمه الطاقم الإماراتي في هذه البطولة، لافتاً إلى أن الظهور المشرّف لطاقم التحكيم جعله من ضمن طاقم الحكام الذين يستمرون في البطولة إلى هذا الدور، بعد وصولها إلى مرحلة ربع النهائي.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «طاقم التحكيم الإماراتي يعتبر من أفضل خمسة أطقم أدارت مباريات في كأس العالم، وأدت أداء طيباً، وخلت المباراتان اللتان أدارهما الطاقم من أي أخطاء تحكيمية».

صورة مميزة

وأضاف محمد عمر: «بالنسبة لنا في اتحاد الكرة، ولجنة الحكام، فإننا راضون كل الرضا عن الأداء التحكيمي المتميز الذي ظهر به طاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم، حيث عكس الصورة الممتازة للتحكيم الإماراتي، الذي يحظى باهتمام كبير، وأظهر قدرته على إدارة وقيادة مباريات مهمة على مستوى أكبر بطولة كرة في العالم، على غرار المونديال».

وشدد محمد عمر على أن تميز التحكيم الإماراتي في كأس العالم، يعكس الصورة الإيجابية بالاهتمام الكبير بالتحكيم من قبل اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي. وكشف نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه ستتم تهيئة طاقم تحكيم إماراتي ليكون في كأس العالم المقبلة 2026، والتي ستقام في ضيافة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتوقع محمد عمر أن تسند إلى محمد عبدالله ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري، بجانب مشاركتهم ضمن طاقم التحكيم لقمة فرنسا وإنجلترا، اليوم، في ربع النهائي، مباريات أخرى في الفترة المقبلة في البطولة، بعدما وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة. وأكد أن هناك أطقماً تحكيمية كثيرة غادرت البطولة، نظراً لوجود منتخبات بلدانهم في دور الثمانية، رغم أن أداءهم التحكيمي في البطولة كان ممتازاً، مشيراً إلى أنه وفقاً للبروتوكول وقانون التحكيم، كان لابد من مغادرتهم الحدث العالمي.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.