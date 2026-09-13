صافرة إماراتية تدير مواجهة نيفتشي والقوة الجوية في «أبطال آسيا»

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً، بقيادة الحكم الدولي عادل النقبي، لإدارة مباراة نيفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي، المقررة الإثنين في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم طاقم التحكيم كلاً من الحكمين المساعدين سبت عبيد وعلي راشد النعيمي، وعيسى خليفة حكماً لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وسلطان عبدالرزاق حكماً مساعداً للفيديو، إلى جانب سهيل عبدالله حكماً رابعاً.

من جانب آخر، اختير طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي سلطان محمد صالح، ويضم الحكمين المساعدين ياسر سبيل وحسن المهري، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في اليابان، خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل.