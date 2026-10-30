«الأبيض» يدشّن مشواره في «خليجي القدامى» أمام اليمن

يدشّن منتخب الإمارات لكرة القدم مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، في نسختها الثانية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى الخامس من نوفمبر المقبل، بمواجهة نظيره اليمني، في الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد حمد الكبير، في مستهل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين، إذ يلعب المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق حامل لقب النسخة الأولى، والسعودية وعُمان والكويت.

وتجمع البطولة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم الخليجية السابقين، في أجواء تستهدف استعادة ذكرياتهم في الملاعب، وسط أجواء تنافسية تسودها روح الأخوة والمحبة.

وفي المجموعة الثانية أيضاً، يلتقي اليوم منتخبا قطر والبحرين على استاد حمد الكبير، فيما تشهد المجموعة الأولى مواجهة السعودية والكويت على استاد سعود بن عبدالرحمن، بينما يدشّن المنتخب العراقي، حامل اللقب، مشواره بمواجهة نظيره العُماني على الملعب ذاته.

استعدادات مكثفة

وأنهى المنتخب الإماراتي تحضيراته للمشاركة في البطولة بقيادة مدربه الوطني، عيد باروت، واضعاً نصب عينيه المنافسة على لقب النسخة الثانية، مستنداً إلى مجموعة تضم نخبة من نجوم الجيل السابق لكرة القدم الإماراتية.

وتضم قائمة المنتخب لاعبين من الجيل الذي توّج بلقب كأس الخليج الـ18 عام 2007، إلى جانب نجوم من أجيال مختلفة أسهموا في تحقيق إنجازات لكرة القدم الإماراتية خلال مسيرتهم في الملاعب.

وخاض «الأبيض» معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي قبل السفر إلى الدوحة، أدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة، واطمأن الجهاز الفني بقيادة عيد باروت إلى جاهزية اللاعبين من مختلف الجوانب، وحظي المنتخب باهتمام من اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار الحرص على الظهور بصورة إيجابية في البطولة، وتمثيل الكرة الإماراتية بالشكل المشرف.

وتُقام مباريات البطولة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد محدود من التبديلات خلال المباريات.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة المنتخب الإماراتي اللاعبين: ماجد ناصر، ووليد سالم، ومحمود الماس، وأحمد خميس، وعبدالله مال الله، وعبدالرحيم جمعة، وبشير سعيد، وفهد مسعود، وفيصل خليل، وحسن علي إبراهيم، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وجمعة خاطر، ومحمد عمر، ومهند العنزي، وكاظم علي، وسعيد الكاس، وسيف محمد، وسالم خميس، وسبيت خاطر، وسلطان الغافري، ووليد عباس، ويوسف جابر.